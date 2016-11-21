Shazam hem müziği, hem de Mac kulanıcılarını dinliyor!

Güvenlik araştırmacılarının keşfettiği yeni detaya göre popüler uygulamalardan olan Shazam'ın mac versiyonunun, program kapalı olduğu zamanda bile kullanıcıları dinlediği ortaya çıktı.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde BitDefender bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen bir detayla bu bilgi gün yüzüne çıktı.

Araştırmacılara göre macOS için Shazam, otomatik dinleme kapalı olmasına rağmen arkaplanda ortamdaki sesleri dinlemeye devam ediyor.

Shazam, ortaya çıkan bu detayın ardından açıklama yapmayı ihmal etmedi. Mikrofonların açık tutulmasının sebebinin uygulamanın performansının arttırmaya yönelik bir işlem olduğunu belirten şirket ayrıca, "Ortam dinleniyor fakat herhangi bir işlem yapılmıyor, mikrofonları sürekli açık tutarak Shazam'a ihtiyaç duyulduğunda mikrofonlara erişmekle zaman kaybetmiyoruz" dedi.

Shazam'ın bu açıklamasına rağmen kullanıcılar macOS için Shazam'ın güncellenmesini ve bu olayın kaldırılmasını talep etti.