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Bilim / Teknoloji

Shazam artık filmleri ve objeleri de tanıyacak

Müzik tanıma uygulaması Shazam'ın objelerin ne olduğunu tanıyarak küçük bilgiler verebilmesini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalışılıyor

08 Mart 2015 14:11

Çalınan şarkıların ne olduğunu söylemesi sayesinde gece kulüplerinde DL’lere şarkı sorma oranlarını azaltan Shazam artık filmlerden, objelere pek çok şeyi tanıyacak.

Reuters’te yer alan habere göre, Shazam, yeni versiyonlarında farklı objelerin ne olduğunu tanıyacak ve onlar hakkında faydalı bilgiler verecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Markete gittiğinizde elinize aldığınız ürünü telefon kamerası yardımıyla tanıyacak Shazam, bizlere ürünün içeriği hakkında başlıklar sunacak. Evimizdeki DVD filmi yine kamera vasıtasıyla Shazam’la tanıttığımızda ise, film soundtrack’iyle ilgili detaylı bilgi ve satın alma link’i ayağımıza kadar gelecek.

‘Shazam evrenini genişleteceğiz’ diyen Shazam CEO’su Rich Riley, meşhur mavi düğmenin yakın gelecekte çok daha fazlasını vadedeceğini öne sürdü. 

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