Sharon Stone: Yönetmen bir yerimin gözükmeyeceğine dair söz vermişti

ABD’li oyuncu Sharon Stone, bu hafta içinde verdiği bir söyleşide, Basic Instinct/Temel İçgüdü filmindeki meşhur sahnesi hakkında itirafta bulundu. 22 yıl sonra gelen itiraf oyuncunun hayranlarını şaşırttı. Stone filmin yönetmeni Paul Verhoeven'in kendisine sözverdiğini belirtirerek “Verhoeven benden kamerada gözüktüğü için beyaz külotumu çıkarmamı istedi ve bana bir yerimin gözükmeyeceğine dair söz verdi. Sahneyi gördüğümde ona tokat attım” dedi.



Radikal’de yer alan habere göre, yönetmenliği Paul Verhoeven tarafından yapılan filmin ünlü sahnesi hakkında konuşan Stone, yönetmenin kendisine ihanet ettiğini açıkladı. “Sorgulama sahnesinin erotik olacağını bilmiyordum” diyen yıldız oyuncu, “Verhoeven benden kamerada gözüktüğü için beyaz külotumu çıkarmamı istedi ve bana bir yerimin gözükmeyeceğine dair söz verdi. Haftalar sonra çekimler bitti ve Cannes’a gitmeden önce filmi izledik. Sahneyi gördüğümde büyük şok yaşadım. Ayağa kalktım ve ona tokat attım” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.



Filmdeki sahneyle dünya çapında üne kavuşan Stone, “Beni şok eden onun ihanetiydi. Eğer ben yönetmen olsaydım, yine bu sahneyi kullanırdım. Ancak, beni uyarması gerekirdi. Bu saygısızlıktı” dedi.