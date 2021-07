Sharon Stone, Temel İçgüdü'den Oscar elbisesine yetecek kadar bile para kazanamadığını söyledi

Hollywood yıldızı Sharon Stone, 1992'de kendisine büyük bir şöhret getiren Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminden yeteri kadar para kazanamadığını açıkladı.

Independent Türkçe'nin Daily Mail'den aktardığına göre 63 yaşındaki Stone, CBC Radio'da yayımlanan "Q with Tom Power" isimli programa katılarak anılarını kaleme aldığı "The Beauty of Living Twice" kitabını tanıttı.

Oyuncu programda Temel İçgüdü'nün kendisini bir gecede yıldız yaptığını ancak canlandırdığı rolden çok az para kazandığını söyledi.

Filmde kendisine başrolde eşlik eden Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğini söyleyen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Temel İçgüdü için para almadım. Çok az para kazandım. Michael 14 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) kazandı. Sonraki yıl Oscar töreninde giyeceğim elbiseyi alacak kadar para kazanamadım. Aniden ünlü olduğum ancak hiç paramın olmadığı garip bir belirsizlik içindeydim."

Stone her ne kadar Temel İçgüdü filminden ne kadar ücret aldığını tam olarak açıklamasa da oyuncuya yıllar içinde 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 280 bin TL) ödendiği bildirilmişti.

Ünlü oyuncu film vizyona girdiğinde hayatının nasıl değiştiğini şu ifadelerle anlattı:

"Günlerden cumadır ve her zamanki sizsinizdir. Ancak salı geldiğinde The Beatles'a dönüşmüşsünüzdür. Bir sürü kişi arabanıza çıkmaya başlar. Sokakta yürümeye çalıştığınızda aniden alışveriş yapan 30 kişi size doğru koşar ve yakalamaya çalışır."

Stone bahsi geçen filme dair daha önce de çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Vanity Fair'in haberine göre Stone, "ekranda kimyalarının uyuşması için" diğer başrol oyuncusuyla yatmasının istendiğini dile getirmişti.