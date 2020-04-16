Sharon Stone: İnternette hiç tanışmadığım erkeklerle tanıştım

1990'lı yılların fenomen sinema oyuncusu Sharon Stone, 60'lı yaşlarında çöpçatanlık uygulamasıyla tanışmasını "İnternette gerçek hayatta hiç tanışmadığım erkeklerle tanıştım" sözleriyle anlattı.

Ünlü oyuncu Sharon Stone, Vogue dergisinin Almanca edisyonuna verdiği röportajda Hollywood’un ‘kadın düşmanı’ olarak tabir ettiği zamanları hakkında konuştu.

NTV'nin haberine göre; 1992 yapımı Temel İçgüdü filmiyle dünya çapında şöhret kazanan Stone, filmdeki baştan çıkarıcı kadın rolünün bütün hayatını domine ettiğini söyledi.

Stone, "Bir model ve oyuncu olarak kariyerime başladığımda, ‘becerilebilir’ terimi, işe yarar ve kamera kelimeleri ile eşit anlamlıydı” ifadesini kullandı.

"Mel Gibson beni fazla yaşlı buldu"

"20 yıl önce fazlasıyla kadın düşmanı bir dönemdi" diyen Stone, "Benden üç yaş büyük olan Mel Gibson, benim onun karşısına çıkmak için fazla yaşlı olduğumu düşünüyordu" şeklinde konuştu.

"Konuşmayı yeniden öğrendim"

2001 yılında, 43 yaşındayken felç geçiren Stone, bu hastalığın kariyerini kesintiye uğrattığını, yıllarca tedavi gördüğünü, konuşmayı ve hatta tekrar düzgün görmeyi öğrendiğini anlattı.

Kendini yeniden kabul etmeyi öğrenmenin yıllarını aldığını belirten Stone, "Kırklı yaşlarımda bir dönüm noktası vardı. Banyoya elimde bir şişe şarapla girdiğimde kapıyı kilitledim ve ‘Bedenimi tamamıyla kabul etmeden buradan dışarı çıkmayacağım’ dedim" şeklinde konuştu.

"Çöpçatanlık sitelerinde kendimi önemsiyorum"

Stone, şubat ayında bir çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberiyle gündeme gelmişti. Bu konuya açıklık getiren ünlü oyuncu, internette gerçek hayatta hiç tanışmadığı erkeklerle tanıştığını söyleyerek şu anda bir havacılık mühendisiyle sohbet ettiğini belirtti. “Bu yaşlarda bekarsanız bunun genelde bir sebebi vardır” diyen Stone, “Orada kendimi önemsiyorum” ifadesini kullandı.