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Sharon Stone: Çıplak olmaktan korkmayın

ABD’li oyuncu Sharon Stone, genç oyunculara ‘soyunmaktan korkmayın’ tavsiyesini verdi

28 Ağustos 2013 10:32

Yeni filmi 'Lovelace' ile gündemde olan Sharon Stone, genç oyunculara ‘soyunun’ tavsiyesinde bulundu. Çıplaklıktan korkmanın gereksiz olduğunu belirten Stone, gençlik sırlarını da paylaştı.

1992 yılının hit filmi 'Temel İçgüdü'de hayat verdiği karakterle akıllara kazınan ABD’li oyuncu Sharon Stone, genç oyunculara ‘soyunmaktan korkmayın’ tavsiyesini verdi.

WENN’e konuşan 55 yaşındaki üç çocuk annesi Sharon Stone, filmlerdeki çıplak sahnelerde oyucunların üzerini örtmesini görünce hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Sharon Stone 'Temel İçgüdü' filminindeki rolünün ardından, filmi izleyen babasına çıplak sahneleri açıkladığını ifade etti. Stone, “Çıplaklık oyuncunun kostümü. Çıplak olmanız gerekiyorsa soyunursunuz. Diğer türlü seyircinin dikkati dağılır ve yapay durur” dedi.

Stone, estetik ameliyata ihtiyacının olmadığını, yaşlanırken vücutta oluşan kusurların ise seksi olduğunu açıkladı.

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