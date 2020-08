Oyuncu Sharon Stone, kısa süre önce katıldığı Brett Goldstein’in “Films To Be Buried With” isimli podcast’inde başından geçen kazayı anlattı.

Stone, “Bana yıldırım çarptı. Vay canına. Bu gerçekten çarpıcıydı. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve bir elim tulumbanın üzerindeydi. Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım” diye konuştu.