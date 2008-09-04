Sharatin Halk Dansları Açıkhava'da

Osetya ve Abhazya asırlardır ikilemde

Eduard Bebia tarafından kurulan Abhazya Devlet Halk Dansları Topluluğu, Abhazya'nın en tanınmış ve başarılı dans grubu olarak anılıyor. Ünü ülkesinin sınırlarını aşan ve dünyanın hemen her yerinde sergilediği performanslarla haklı bir üne kavuşan grup, uluslararası festivallerin de aranan konukları arasında yer alıyor.Abhazya Devlet Halk Dansları Topluluğu, topluluğun kurucusu Eduard Bebia'nın oğlu Ruslan Eduardovich Bebia tarafından yönetiliyor.Yaşları 17 - 27 arasında değişen, 50 genç dansçıdan oluşan grup, güçlü Abhaz dans geleneğini sürdürmeyi ve başka kültürlere tanıtmayı hedefliyor.SHARATIN dans topluluğu biletleri. www.biletix.com dan temin edilebilir.4 Eylül 2008 - 21:30Harbiye Açık Hava Tiyatrosu