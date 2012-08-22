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Yaşam

Sharapova şeker markası oldu

Rus tenisçi Maria Sharapova kendi markası 'Sugarpova' için çalışmaya başladı

22 Ağustos 2012 15:56

Forbes tarafından 2011'de 27.9 milyon dolar gelir elde ederek, dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu seçilen Rus tenisçi Maria Sharapova şeker sektörüne girdi.

25 yaşındaki Rus sporcu tamamen kendisine ait olan şeker markası 'Sugarpova'yı dün New York'ta basına tanıttı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, gelirinin 22 milyon dolarını saha dışında kazanan 25 yaşındaki güzel tenisçi 2 sene önce çok sevdiği yumuşak şekerlerle ilgili yaptığı araştırma sonrası sektörde bir marka bilinirliği sorunu olduğunu farketmiş ve bu tarihten itibaren kendi markası için çalışmalara başlamış.

Yıllardır birçok markanın yüzü olduğuna dikkat çeken Sharapova yeni şeker markasıyla ilgili olarak "Birşeyin yüzde 100 sahibi olmak istedim. Kendi paramı koydum ve çalışmak istediğim insanlarla çalışıyorum. Eğlenceli ve gençler için bir iş kurmak istiyordum. Şeker fikri biraz da buradan geldi" diye konuştu.

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