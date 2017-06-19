Shameless’ın Türkiye uyarlamasında başrol oyuncuları belli oldu

Normal aile formlarına hiç de uymayan bir Amerikan ailesini konu alan ‘Shameless’ dizisinin Türkiye uyarlamasında Hazal Kaya ve Burak Deniz başrollerde oynayacak.

Dünyada büyük övgü alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Amerikan aile dizisi ‘Shameless’ın (Utanmaz) Türkiye uyarlaması için çalışmalar başladı.

Dizinin başrollerinde hangi isimlerin yer alacağı açıklandı. Henüz Türkçe ismi açıklanmayan dizide Hazal Kaya ve Burak Deniz’in başrollerde yer alacağı öğrenildi.

Fox kanalında yayınlanacak olan dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanacak; dizi, eylül ayında seyirciyle buluşacak.

Aynı isimli İngiliz dizisinden uyarlanan Shameless’ın başrollerinde William H. Macy, Emmy Rossum, Ethan Cutkosky, Jeremy Allen Whit, Emma Kenney ve Cameron Monaghan yer alıyor.

Yedi sezondur Showtime’da yayınlanan dizi, normal aile formlarına hiç de uymayan Gallagher’ların karmaşık ve heyecanlı hayatını konu alıyor.

Chicago'nun varoş bir semtinde geçen dizi, altı çocuk ve bir babadan oluşan Gallagher ailesinin zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri burkan hayatlarını anlatıyor.Evin reisi olan Frank Gallagher (William H. Macy) sahtekar, alkolik ve utanmaz bir babadır. Fiona Gallagher (Emmy Rossum) ise kardeşlerin en büyüğü, fedakâr, bir o kadar da belayı üstüne çeken karakterdir. Dizide ailenin ve her bireyin kendi içinde yaşadığı maceralar ele alınıyor. Dizide cinsellik, eşcinsellik, alkol, uyuşturucu ve benzeri öğeler yer alıyor.

Sekizinci sezonuyla ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Shameless’ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.