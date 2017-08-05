T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Shameless'ın başrol oyuncusundan Türkiye uyarlaması için yorum

'Bizim Hikayemiz' adlı uyarlamada rol alan Hazal Kaya, Emmy Rossum'un yorumuna yanıt verdi

05 Ağustos 2017 19:48

ABD'nin popüler dizilerinden Shameless'ın Türkiye uyarlaması 'Bizim Hikayemiz' daha yayınlanmadan tartışma yarattı.

Eylül ayında seyirciyle buluşacak olan dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasıyla polemik başladı.

Dizinin orijinal versiyonunda başrol olan Emmy Rossum Twitter'den uyarlama hakkında yorumda bulundu.

Rossum, Twitter’dan “Bu, Türkiye’deki Jimmy Steve ve Fiona mı? Ve bu da Liam ve bozuk çamaşır makinesi mi?” yazdı.

Rossum’a cevap Hazal Kaya’dan geldi. Kaya, “Evet, biziz! İstanbul’dan” diye yazdı.

 

ETİKETLER

shamelessbizim hikayemizhazal kayaEmmy Rossum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24