Shameless'ın başrol oyuncusundan Türkiye uyarlaması için yorum

ABD'nin popüler dizilerinden Shameless'ın Türkiye uyarlaması 'Bizim Hikayemiz' daha yayınlanmadan tartışma yarattı.

Eylül ayında seyirciyle buluşacak olan dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasıyla polemik başladı.

Dizinin orijinal versiyonunda başrol olan Emmy Rossum Twitter'den uyarlama hakkında yorumda bulundu.

Rossum, Twitter’dan “Bu, Türkiye’deki Jimmy Steve ve Fiona mı? Ve bu da Liam ve bozuk çamaşır makinesi mi?” yazdı.

Rossum’a cevap Hazal Kaya’dan geldi. Kaya, “Evet, biziz! İstanbul’dan” diye yazdı.