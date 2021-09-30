T24 LogoT24 Logo
Magazin

Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar

Barcelona'da parkta oğluyla yürüyen Shakira, yaban domuzlarının çantasını ormana götürdüğünü söyledi

30 Eylül 2021 10:48

Pop yıldızı Shakira, Barcelona’da bir parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradığını söyledi. Şarkıcı, yaban domuzlarının çantasını çaldığını söyledi.

Instagram hesabından parçalanmış ve çamur olmuş çantasının videosunu paylaşan Shakira yaşadıklarını anlattı: “Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama yaptıklarına bakın. İçinde cep telefonum olan çantamı alıp ormana götürdüler”

Shakira'nın gösterdiği çanta

Shakira, parkta o sırada yanında olan oğlu Milan’a dönerek “Doğruyu söyle,annenin yaban domuzuna karşı nasıl durduğunu anlat” dedi.

Barcelona’da yaban domuzlarının saldırısına uğrayan Shakira ve oğlu yaralanmadı.

shakirayabandomuzuçantaçaldıbarcelona
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24