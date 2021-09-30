Shakira: Yaban domuzlarının saldırısına uğradım, çantamı çaldılar

Pop yıldızı Shakira, Barcelona’da bir parkta yaban domuzlarının saldırısına uğradığını söyledi. Şarkıcı, yaban domuzlarının çantasını çaldığını söyledi.

Instagram hesabından parçalanmış ve çamur olmuş çantasının videosunu paylaşan Shakira yaşadıklarını anlattı: “Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama yaptıklarına bakın. İçinde cep telefonum olan çantamı alıp ormana götürdüler”

Shakira'nın gösterdiği çanta

Shakira, parkta o sırada yanında olan oğlu Milan’a dönerek “Doğruyu söyle,annenin yaban domuzuna karşı nasıl durduğunu anlat” dedi.

Barcelona’da yaban domuzlarının saldırısına uğrayan Shakira ve oğlu yaralanmadı.