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Kültür-Sanat

Shakira Kürtçe şarkı söyleyecek!

Shakira ve Kürt sanatçı Hemin Xalid Kürtçe, İngilizce ve İspanyolca okuyacak

19 Mart 2012 12:15

 

T24 - Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Halepçe katliamını kınamak için albümünde 2 Kürtçe şarkıya yer verecek.

Bugün gazetesinin haberine göre; Halepçe ve kanlı operasyonun adı Enfal’i protesto amacıyla düzenlenen şarkıları Shakira ve Kürt sanatçı Hemin Xalid Kürtçe, İngilizce ve İspanyolca okuyacak.

Saddam yönetiminin Enfal adını verdiği kanlı operasyonda kimyasal gaz kullanılmış ve binlerce Kürt katledilmişti. Kimyasal gazların en etkili olduğu yerlerden biri olan Halepçe dünyaya yürek burkan fotoğraflarla yansımıştı.

Erbil ajanslarına düşen habere göre aslen Lübnanlı olan Shakira Kürtler arasında Doşke ismiyle tanınan ve Amerika- ’da yaşayan Hemin Xalid ile düet yapacak. Xalid, Kürtler’e karşı yapılan katliamları kınamak için Shakira’nın düeti kabul ettiğini söyledi.

Xalid, Halepçe üzerine seslendirecekleri Kürtçe parçanın isminin “Helepçe’y” Gul”, Enfal üzerine seslendirecekleri parçanın İngilizcesinin ise “This Time For Kurdistan” olduğunu açıkladı. Irak Kürtlerinin yaşadığı trajedileri ele alan eserler Kürtçe, İngilizce ve İspanyolca okunacak.

 

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