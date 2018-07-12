Shakira, İstanbul'u salladı!

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, ‘’El Dorado Dünya Turnesi’’ kapsamında 11 yıl aradan sonra geldiği İstanbul’da, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

BKM tarafından düzenlenen organizasyonda Vodefone Park’ta sahne alan 41 yaşındaki sanatçı, Türkçe "Merhaba Türkiye" sözleriyle hayranlarını selamladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Shakira, konserde "Sizi burada görmek çok güzel İstanbul. Çok teşekkür ederim, beni burada ağırladığınız için. Çok uzun zaman olmuştu. İstanbul'a yeniden geldiğim ve sizleri burada yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Bütün bunlar sizin dostluğunuz sayenizde oldu. Eğer bu akşam buradaysam bu sizin sayenizdedir." ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda büyülü bir akşam geçirdiğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Sizi yeniden görmek istiyorum Türkiye." sözleriyle seyircilere veda etti.

Shakira, son albümünde yer alan parçaların yanı sıra aralarında "La La La", "Waka Waka" ve "Whenever, Wherever"in bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirdi.

Dans şovları ve sahnedeki performansıyla dikkati çeken Shakira'nın konserini izleyenler arasında Suzan Kardeş, Nilgün Belgün, Emre Karayel, Yonca Evcimik, Deniz Akkaya, Beren Saat, Kenan Doğulu ve Ezgi Mola da yer aldı.