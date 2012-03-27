Denizli'de kafesinden kaçan 'Shakira' adlı maymun, mahalleyi birbirine kattı. Çatılarda gezen, kümeslerden çaldığı yumurta, bahçelerdeki sebzelerle karnını doyuran maymun 3 gündür yakalanamadı

Ramazan Çetin'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Muratdede Mahallesi’ndeki bir otoyıkama servisinde çalışan 19 yaşındaki Mertol Orhan’ın iki yaşındaki maymunu Shakira, üç gün önce kafesinden açtı. Bir türlü yakalanamayan maymun evlerin çatılarında geziyor. Acıktığı zaman bahçelerdeki kümeslere giren maymun, yumurta çalıp karnını doyuruyor. Bahçelere de dadanan Shakira, vatandaşların ektiği sebzeleri yiyor. Bazıları da sevimli maymunu beslemeye çalışıyor. Maymun Shakira’nın hırsızlıklarından bıkan mahalle halkı yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

Shakira’nın sahibi Mertol Orhan üç gündür yakalayamaya çalıştılarını belirterek, "Kafesinden kaçınca, çatılarda gezmeye başladı. Acıktığında bahçelere, kümeslere dadanıyor. Geceleri köpekle birlikte uyuyor. Yanına yaklaştığımızda kaçıyor. Yakalamak çok zor. Mahalle halkı da hırsızlıklarından bıktı. Bazen evlere girip, hırsızlık yaptığı da oluyor. Biz de bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.