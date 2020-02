Shakespeare'in teknoloji ile buluşması Hamlet | Collage İstanbul seyircisi ile buluşuyor

Sahne üzerinde kullandığı en ileri teknolojiyi yalın hikâye anlatıcılığı ile harmanlayan, büyülü dünyalar yaratmakta usta Kanadalı yönetmen Robert Lepage, tiyatro severlerin uzun bekleyişinin ardından ilk defa bir tiyatro eseri ile İstanbul izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Lepage, daha önce Miles Davis ve Jean Cocteau’nun hayatlarını konu alan Needles and Opium oyununda denediği, Carl Fillion tasarımı küp şeklindeki sahne dekorunun olanaklarını Hamlet | Collage’da daha da ileriye taşıyor. Yönetmenin üç boyutlu projeksiyon teknolojisinden de faydalanarak büyülü bir dünya yaratıyor.

Hamlet | Collage’da, 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü de alacak olan, Moskova’nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations’ın sanat direktörü, ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov, 11 karakteri tek başına canlandırıyor. Metal iplerle tavandan sarkan Mironov sıçrıyor, tırmanıyor, deliklere dalıyor ve zekice tasarlanmış kostümler ve peruklar sayesinde göz açıp kapayıncaya kadar karakter değiştiriyor.

22 ve 23 Kasım’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da sahnelecek olan Hamlet | Collage, başarısını muhteşem tekniği ve fiziksel açıdan oyuncuyu zorlayan yapısıyla Shakespeare’in oyunun zengin içeriğini, sahneden sarkıtılmış bir küpün üç yanına sığdırmasından alıyor. Evgeny Mironov ise, seyirciyi neredeyse sahnede bir topluluğun olduğuna inandırabilecek kadar güçlü bir oyuncu. Mironov’a ödülü 22 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği performansının ardından takdim edilecek.

Evgeny Mironov kimdir?

1986’da Saratov Tiyatro Akademisi’nden mezun olduktan sonran 1990 yılında Moskova Sanat Tiyatrosunu bitirdi ve Oleg Tabakov Stüdyo Tiyatrosu’na katıldı. Bu toplulukla çok sayıda prodüksiyonda rol aldı Evgeny Mironov, misafir oyuncu olarak davet edildiği Moskova Sanat Tiyatrosu’nda Martı oyununda Treplev rolünde sahneye çıktı. No. 13’te Goerge Pigden rolünde ve Ray Cooney’nin Out of Order oyununda oynadı. Evgeny Mironov, Peter Stein’ın Oresteia ve Hamlet’i, Declan Donnellan’ın Boris Godunov’u ve Eimuntas Nekrosius’un Vişne Bahçesi gibi önemli Avrupalı yönetmenlerin sahnelediği çok sayıda efsanevi oyunda da rol aldı. Aralık 2009’dan bu yana Moskova’daki Theatre of Nations’da sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Alvis Hermanis tarafından yönetilen Shukshin’s Stories ve Figaro; Kirill Serebrennikov tarafından yönetilen The Events of One Day; Thomas Ostermeier’in yönettiği Miss Julie; Robert Lepage’ın yönettiği Hamlet | Collage, Robert Wilson’ın yönettiği Pushkin’s Fairy Tales ve Timofey Kulyabin’in yönettiği Ivanov’un başrol oyuncusudur.

Mironov aynı zamanda Rusya’nın önde gelen sinema yıldızlarından biri. Rol aldığı filmler içinde: The Life of a Kerosene ve Love (Valery Todorovsky); Encore, One More Encore! (Pyotr Todorovsky); Burned by the Sun ve Burned by the Sun 2 (Nikita Mikhalkov); The Muslim ve Dostoyevsky (Vladimir Khotinenko); His Wife’s Diary ve Dreaming of Space (Alexei Uchitel); In the August of 44 (Mikhail Ptashuk); Metamorphosis (Valery Fokin); House of Fools (Andrei Konchalovsky); The Escape (Egor Konchalovsky); The Petrushka Syndrome (Elena Khasanova); Norveg (Alena Zvantsova) ve The Age of Pioneers (Dmritry Kiselyov) sayılabilir.

Evgeny Mironov ayrıca Vladimir Bortko’nun uyarladığı ve yönettiği Budala, Gleb Evgeny’nin Solzhenitsyn’in bir romanından uyarladığı In the First Circle, Yury Moroz’un Apostle, Alexander Kott’un Diamonds ve Vasim Perelman’in yönettiği Ashes adlı TV dizilerinde rol aldı.

Evgeny Mironov, iki kez Rusya Devlet Ödülü’nü, üç kez Golden Mask Ödülü’nü, dört kez Crystal Turandot Ulusal Ödülü’nü (en iyi oyuncu), Uluslararası Stanislavsky Ödülü’nü, Uluslararası Geneva Film Festivali Büyük Ödülü’nü ve daha birçok ödül kazandı. Mironov aynı zamanda Artists Support Foundation’ın kurucu ortaklarından, TERRITORI Uluslararası Tiyatro Festivali’nin sanat yönetmeni, Third Rome Film Stüdyosu’nun sanat yönetmeni ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kültür ve Sanat Konseyi’nin üyesidir.