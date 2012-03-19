Shakespeare'in oyunu Londra'da Türkçe sahnelenecek

T24 - Dünyaca ünlü İngiliz oyun yazarı ve şair William Shakespeare'in oyunları, İngiltere'nin başkenti Londra'da aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 37 farklı dilde sahneye konulacak.

Olimpiyat oyunlarına bu yaz ev sahipliği yapacak Londra'da, çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Bu çerçevede, oyunlar Londra'daki "Shakespeare Globe"da 21 Nisan'da sahneye konulmaya başlanacak.

Türkçe olarak ise, 26-27 Mayıs tarihlerinde Shakespeare'in "Antonius ile Kleopatra" oyunu sahnelenecek. Üç gösterimin yapılacağı oyunda, Antonuius'u Haluk Bilginer, Kleopatra'yı Zerrin Tekindor, Pompeius'u Emre Karayel, Cesar'ı ise Mert Fırat oynayacak.

Shakespeare'in oyunları altı hafta boyunca, 37 farklı dilde, 37 farklı oyunla sahneye konulacak.