Shakespeare'in eserlerinden oluşan nadir koleksiyon 10 milyon dolara satıldı!

William Shakespeare'in Komedileri, Geçmişleri ve Trajedileri, William Shakespeare'in 1623'te yayınlanan oyunlarından oluşan bir koleksiyon olan İlk Folyo'ya ait nadir bir ilk kopya 10 milyon dolara açık artırmada satıldı. Shakespeare'e ait eser bir açık artırmada satılan en pahalı edebiyat eseri oldu.

CNN'de yer alan habere göre, William Shakespeare'in ölümünden sonra basılan 36 oyunluk koleksiyon açık artırmada satıldı. 6 ay süren pazarlık sonunda kitap antikacı Stephan Loewentheil tarafından 9.6 milyon dolara satıldı. Loewentheil, aldığı kitabı "kitapların kutsal kadehi" sözleriyle tanımladı.

Shakespeare'in İlk Folyo isimli koleksiyonundan 750 baskı üretildiği bilinse de bugüne yalnızca 235 tanesi kalabildi. Kalanların 56'sının tam hâlde olduğu ve pek çoğunun Britanya ve ABD'de kurumlarda tutulduğu biliniyor.