SGK ödeme bandını düşürdü, ilaca dolaylı zam geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) muadil ilaçta ödeme bandını yüzde 10’dan yüzde 5 çekmesi vatandaşa zam olarak yansıdı. Hastaların ilaç alamadığını söyleyen eczacılar, 21 Aralık’ta bazı kalemlere zam geleceğini, şubat ayında yapılacak olan zammın ise yalnızca artçısı niteliğinde olacağını söyledi.

Birgün’den Yaren Çolak’ın haberine göre, vatandaşların sağlık harcamalarına gizlice zam yapıldı. Geçen aylarda Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ile birçok ilacın eşdeğer (muadil) ödeme bandı yüzde 5’e çekildi. Yüzde 10 olan ödeme bandında 5 puanlık düşüş vatandaşa da yüzde 5 ilaç zammı olarak yansıdı. Eczacılar şubat ayında ilaca yapılacak olan zammın yalnızca artçısı niteliğinde olduğunu söylerken yurttaş, ilaç alamadığını belirtiyor.

Vatandaşa yeni yük Eczacı Buğra Üstündağ, “Eşdeğer bandın yüzde 5’e düşürülmesi ile ucuz muadil ile orijinal arasındaki fiyat arttı. Yurttaş da ellerindeki reçeteyle geldiği eczaneden yüzde 5 fazla ödeyerek ayrılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ilaçta karşıladığı kısım azaldı. Hastanın ödediği fark ise arttı. Yani yurttaşın aldığı ilaç ne olursa olsun en ucuz eşdeğerinin fiyatının yüzde 5’i kadar fazla öderim gerisini yurttaş öder diyerek vatandaşın omzuna bir yük daha yüklendi” diyerek tepki gösterdi. Doğrudan zam denmediğini ‘fiyat güncellenmesi’ denildiğini aktaran Eczacı Şahin A., şöyle konuştu: “İlaca zam şubatta yapılıyor. Ancak artık aralıkta da yapılmaya başlandı. 21 Aralık’ta da bazı kalemlere zam gelecek. Doğrudan zam denmiyor ama aralıkta fiyat güncellenmesi oluyor. Bu da zam şeklinde yansıyor. Öte yandan ilaçta Euro kuru geçen şubatta 4,57’de sabitlenmişti şu anki oynak kur nedeniyle piyasada ilaç bulamıyoruz. Şubatta da firmaların beklentisi yüzde 30-40’lık bir zam. Tabii böyle olunca ilacın fiyatı artınca hastanın ödeyeceği miktar artıyor.” Hasta ilaca ulaşamıyor Şahin A., eczaneye elinde reçetesiyle gelen hastanın fiyatları öğrendikten sonra kapıdan döndüğünü belirterek “Yurttaşlar fiyatı öğrenince daha sonra alırım diyerek geri dönüyor. Hastalar ilaca ulaşamıyor” dedi.

Hüseyin Yavaş adlı vatandaş ise emekli maaşıyla kendisinin ve eşinin kullandığı ilaç masraflarının üstesinden gelemediğini vurguladı: “İlaçlarımız çok zamlandı. Hiç memnun değiliz. Bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Zorlanıyoruz. Hem benim hem de eşimin ilaçlarının üstesinden gelemiyoruz. Doktor parası hariç bu ay yalnızca eşimin ilaçlarına 100 lira verdik. Bazı ilaçlarımızı da kapsamdan çıkarmışlar, çok sıkıntılıyız. Rahatsızlığımız oluyor korkumuzdan doktora gidemiyoruz.”