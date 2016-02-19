SGK, 'kuru göz damlası' nedeniyle 100 milyon lira zarar etti

SGK'nın zarara uğratıldığı en büyük usulsüzlüğün "kuru göz" damlalarının gereksiz reçetelenmesi yoluyla yapıldığı, kurumun bu ilaçlar için 102 milyon 290 bin 814 lira ödediği belirlendi

Hürriyet'te yer alan habere göre; geçen yıl 11 milyar 444 milyon lira bütçe açığı veren SGK, sosyal güvenlik hizmetlerinde usulsüzlük ve suistimallerin tespit edilmesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki "Proje Geliştirme ve Risk Analizi Komisyonu" tarafından yürütülen çalışmalarla birçok uygulama ve hizmette usulsüzlük tespit edildi. Konuyla ilgili hazırlanan rapora göre, çalıştığı halde malullük aylığı alan 197 kişiye 1 milyon 151 bin 423 lira, çalıştıkları halde dörtte üç oranında ölüm aylığı veya geliri alan 4/A ve 4/B kapsamındaki sigortalılara ise 23 bin 503 lira haksız ödeme yapıldığı belirlendi.



Özel hastanede hiç muayene kaydı olmayan hastalar adına düzenlenen 488 reçete karşılığında toplam 10 bin 448 liralık yersiz ödeme yapıldığı ortaya çıkarıldı, vefat edenler için hekimlerce düzenlenen reçete ve yapılan işlemlerle de 1 milyon 821 bin 22 liranın usulsüz fatura edildiği saptandı. Ayakta teşhis ve tedavi merkezlerinin SGK'ya usulsüz 2 milyon 146 bin 343 liralık fatura çıkardığı tespit edildi, özel sağlık hizmeti sunucularında görevli hekimler üzerinden doğumdan sonraki 8 haftalık süre içinde kuruma fatura edilen işlemlerden kaynaklanan fatura tutarının ise toplam 1 milyon 910 bin 576 lirayı bulduğu belirlendi.



"İlaçlar aynı bilgisayardan yazılmış ve verilmiş"



Sağlık hizmet sunucuları tarafından usulsüz fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleriyle 68 milyon 613 bin 902 lira haksız fatura ödettirilen SGK, "Kuru göz sendromu"nda kullanılan bazı damlaların gereksiz kullanımı ya da suistimali ile de 102 milyon 290 bin 814 lira zarara uğratıldı.

E-reçete uygulamasıyla ilgili de önemli usulsüzlüklerin tespit edildiği incelemelerde, e-reçetelerin yazıldığı ve Eczane Medula Sistemine girildiği bilgisayarların aynı olduğu ve/veya aynı internet ağına bağlı bulunduğu, 188 bin 238 e-reçete karşılığı toplam 7 milyon 653 bin 217 liralık usulsüzlük olduğu saptandı.

Reçete toplama ve yönlendirme suistimaline yönelik de 2 bin 123 reçete karşılığı SGK'ya 560 bin 729 lira fatura edildiği ortaya çıkartıldı.

Tüm bu usulsüzlükler ve suistimallerle devletin toplam 186 milyon 181 bin 977 lira olarak hesaplanan olası zararı raporlanarak "Gereğinin yapılması için" işleme kondu.



Kuru göz sendromu nedir?



"Kuru göz sendromu", gözde kaşınma, yanma, tahriş, kırmızılık ve aşırı yaş oluşumuyla kendisini gösteren, okuma sırasında ve televizyon veya bilgisayar karşısında göz kırpma ihtiyacının artmasına yol açan bir rahatsızlık.

Gözyaşı kalitesindeki problemle ortaya çıkan kuru göz sendromu, gözdeki buharlaşma hızı, gözyaşı üretimi ve kalitesinin ölçülmesiyle tespit ediliyor. Dünyada milyonlarca kişinin kuru göz sendromuyla yaşadığı tahmin ediliyor, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor.