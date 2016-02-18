SGK, kanser ilacında topu bakanlığa attı: Belge alınırsa ilaç bedeli ödenir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), akciğer kanseri olan hastaların ilaç parasını ödemek için ‘hiç sigara kullanmamış’ olması şartı getirdiğine ilişkin çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığından sigara kullanan hastalar için endikasyon dışı izin belgesi alınması halinde ilaç bedelinin karşılanmasında hiçbir sakınca bulunmadığını bildirdi.

SGK Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan kanser ilaçları ile ilgili bazı haberler üzerine bu konudaki kurum uygulaması hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Endikasyon nedir?

Bir ilacın kullanım alanı demektir. (Tıbbi ilaç kullanımı, bir müdahale ya da cerrahi girişimin gereklilik sebebi.) Ülkemizde onaylanmış endikasyonların dışında ve/veya standart dozların üstünde ye/veya yaş aralığının dışında ilaç kullanımı ile ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış ilaçların şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirtilerek kullanımı konuları “endikasyon dışı ilaç kullanımı” olarak adlandırılıyor.

Erlotinib etken maddeli ilacın prospektüsünde, "Daha önce en az bir basamak kemoterapi uygulanmış ve yanıt alınamamış veya progresyon gösteren, lokal ileri veya metastatik evrede bulunan, sigara kullanmamış ve histopatolojisi adenokanser (bronkoalveolar kanser dahil) olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastaların tedavisinde endikedir" ifadesine yer verildiği belirtilen açıklamada, "Yukarıda belirtilen ilacın kullanım yerine (endikasyona) göre, Sağlık Bakanlığından sigara kullanan hastalar için endikasyon dışı izin belgesi alınması halinde ilaç bedelinin karşılanmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır" dendi.

"Kurumumuz MS ile ilgili düzenleme yapmıştır"

Multipl Skleroz (MS) hastalarında kullanılan Fingolimod etken maddeli ilacın ödenmesi için başka bir ilacın bir yıl süreyle kullanılması şartının, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan kuralla ilgili olmadığı kaydedilen açıklamada, "İlgili firma tarafından Sağlık Bakanlığına yapılan ruhsatlandırma başvurusu sırasındaki 'ilaç kullanımında (prospektüsünde) yer alan bir yıl süre ile diğer ilaçları kullandıktan sonra kullanılabilmesi şartı' doğrultusunda kurumumuz tarafından yapılan bir düzenlemedir" denildi.

Açıklamada, Azasitidin etken maddeli ilacın kronik miyelomonositer lösemi (KMML) ve akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde başarılı olsa bile 6 kürden fazla ödenmemesi ile ilgili ise şunlar kaydedildi:

"Bu konuda en son düzenleme 6 Eylül 2014’de yapılmıştır. İlacın prospektüs bilgisinde yer alan 'en fazla 4 kür kullanılabilir' ifadesi, ilacın prospektüsündeki değişiklik nedeniyle 6 Eylül 2014’de 6 kür olarak SUT’da düzenlenmiştir. Bu tarihten sonra kür artırılmasıyla ilgili olarak SGK’ya herhangi bir başvuru bulunmamaktadır."

"Sağlık Bakanlığı izin belgesi verirse SGK öder"

SGK tarafından yapılan açıklamada, Krizotinib etken maddesi içeren küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın en az bir seri kemoterapi kullanmamış hastalara doktor gerekli görse bile ödenmediği iddiasına da şöyle yanıt verildi:

"Adı geçen ilaç, ilgili firmanın Sağlık Bakanlığına yaptığı ruhsatlandırma başvurusu sırasında prospektüsünde yer alan endikasyonu ile bire bir aynı olarak SUT’da yapılan bir düzenlemedir. Krizotinib etken maddeli ilacın prospektüsünde yer alan endikasyonlar dışında kullanımında, hastaların Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı izin belgesi alması halinde SGK tarafından ilaç bedelinin karşılanmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır."