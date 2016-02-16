Devlet, akciğer kanseri olan hastaların ilaç parasını ödemek için 'sigara içmemiş' olma şartı getirdi

SGK, akciğer kanseri olan hastaların ilaç parasını ödemek için ‘hiç sigara kullanmamış’ olmasını şart koşuyor. 3 Şubat’tan itibaren geçerli olan tebliğ hakkında konuşan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK’nın akciğer kanseri, MS, lösemi gibi hastalıklarda getirdiği geri ödeme şartlarının vatandaş sağlığını kötü etkilediğini belirterek, “Bu durum kabul edilebilir değil” dedi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, SGK ayrıca skleroz (MS) hastalarında kullanılan Fingolimod etken maddeli ilacın ödenmesi için başka bir ilacın bir yıl süreyle kullanılmasını şart koştu. Daha önce tedavi için ilaç masraflarını karşılayan SGK’nın verdiği bu kararın tasarruf amaçlı olduğu belirtildi. Resmi Gazete’de 24 Mart 2014 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama tebliğinde, bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımının ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkün olduğu belirtiliyor ve bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu”nda belirtilen esaslara da uyulması şartı getiriliyor. Kılavuzda tanımlanmamış durumlar için de Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı aranıyor. Ancak SGK 3 Mart günü itibariyle Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği endikasyon dışı ilaç kullanımındaki bazı ilaçları ödeme kapsamına almak için şartlar öne sürdü.

Sigara içmemiş olma şartı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK’nın bazı hastalıklarda getirdiği geri ödeme şartlarının vatandaş sağlığını kötü etkilediğini belirterek, “Örneğin 3 Şubat günü akciğer kanseri olan bir hastanın ilacını ödemek için sigara içmemiş olma şartı getirildi. Bu durum kabul edilebilir değil” dedi. Saydan şunları söyledi:

“Hayati önemi haiz bir grup ilaç prospektüsünde belirlenen endikasyonlar dışında başka hastalıklarda da faydalı olabiliyor. Bu ilaçların SGK tarafından parasının ödenebilmesi Sağlık Bakanlığı’nın vereceği özel izinlere bağlı. Bu güne kadar bu uygulama adı geçen iki kurumun organize çalışmaları ile başarıyla sürdürülebilirken, SGK bu uygulamada kuralları zorlaştırıp, Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği izin belgelerini kabul etmeyerek hastaları adeta kendi haline bıraktı.

MS hastaları da zorda

Hastaların hayatlarını tehdit eden bu uygulama SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından derhal düzeltilmeli. Akciğer kanseri, MS, Lösemi gibi bir çok hastalıkla mücadele eden hasta bu uygulamayla hayati riskle karşı karşıya kalma tehlikesinde kalıyor. Akciğer kanserinde kullanılan Erlotinib etken maddeli ilaç için SGK, vatandaşın ‘hiç sigara kullanmamış’ olmasını şart koşması ve daha önce sigara kullanmış olan kişilerin tedavisi için bu ilacın parasını ödememesi, Multipl skleroz (MS) hastalarında kullanılan Fingolimod etken maddeli ilacın ödenmesi için başka bir ilacın bir yıl süreyle kullanılmasını şart koşması, Azasitidin etken maddeli ilacın kronik miyelomonositer lösemi (KMML) ve akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde başarılı olsa bile 6 kürden fazla ödenmemesi, krizotinib etken maddesi içeren küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın en az bir seri kemoterapi kullanmamış hastalara doktor gerekli görse bile ödenmemesi dikkat çekici birkaç örnek. Yani SGK daha önce sigara içti diye bir hastayı akciğer kanseri tedavisine uygun görmediği gibi, MS hastalığı olan bir hastanın başka bir ilaçla bir yıl zaman kaybetmesini şart koşarak adeta hastanın daha ağır ve gecikmiş bir MS hastalığıyla karşı karşıya kalmasını göze alabiliyor. “