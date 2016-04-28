SGK İl Müdürü Doğan: 25 yaşına kadar olan prim borçları otomatik silinecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Doğan, vatandaşların 25 yaşına kadar olan SGK prim borçlarının, herhangi bir talebe ve başvuruya gerek kalmaksızın silineceğini bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, İl Müdürü Bilal Doğan, 14.04.2016 tarihinde kabul edilen 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 26.04.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, bu kanunun 19. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 'Geçici 69. madde'nin eklendiğini anımsattı.

Doğan, “Bu madde uyarınca (Bu maddenin yayımı tarihinden önce 5510 sayılı kanunun 60. maddenin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan Genel Sağlık Sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez) hükmü getirilmiştir. Bu yasa kapsamında 26.04.2016 tarihinden önce GSS kapsamında bulunan ve prim borcu bulunan vatandaşlarımızın prim borçları 25 yaşını doldurduğu tarihe kadarki kısmı silinerek tahsilinden vazgeçilmiş bulunmaktadır. Bu durumdaki vatandaşlarımızın 25 yaşına kadarki Genel Sağlık Sigortası prim borçları, Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurmasına ve herhangi bir talebe gerek kalmaksızın bilgisayar sistemince silinecektir. Vatandaşlarımız e-devlet şifreleri ile prim borçları ve diğer sosyal güvenlik durumunu takip edebileceklerdir” dedi.