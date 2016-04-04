Başbakan Yardımcısı: 25 yaş altı 3,3 milyon gencin sigorta prim borcunu sileceğiz

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, "25 yaşına kadar olan gençlerimizin genel sağlık sigortasındaki kapsamındaki sigorta pirim borçlarını siliyoruz" dedi. Konuyla ilgili daha önce TBMM'ye yasa teklifi sunduklarını hatırlatan Elvan, "Teklif 2 gün önce Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. İnşallah Meclis Genel Kurulundan da geçecek ve gençlerimizin genel sağlık sigortası primi borçlarını sileceğiz ki 3 milyon 300 bin gencimiz bundan yararlanacak ve toplam 3,6 milyar liralık devletin alacağından, tahsilatından vazgeçmiş oluyoruz." diye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Elvan, seçimlerden önce de muhtarlarla bir araya geldiklerini ve sorunlarını dinlediklerini anımsatarak, "1 Kasım seçimleri sonucu milli irade bizim hükümet olmamıza izin verirse yapacaklarımızı sizlerle paylaştık. Sözümüzü de tuttuk. Zaten biz 1 Kasım seçimleri öncesinde de sonrasında da verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Bu vaatlerimizin tamamını da 3 ay gibi kısa bir sürede yerine getirdik" diye konuştu.

"Gençlerimizin genel sağlık sigortası primlerini sileceğiz"

Gençlere yönelik çok sayıda düzenleme yaptıklarını da aktaran Elvan, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin kendi şirketlerini, kendi firmalarını teşvik etmek amacıyla projesini hazırlayıp bakanlığımıza, KOSGEB'e getiren vatandaşlarımıza 50 bin lira karşılıksız destek veriyoruz. Bunun uygulamasını da başlattık. Yine gençlerimize 100 bin liraya kadar faizsiz destek verme çalışmalarını tamamladık. Şu anda gençlerimiz istediği takdirde 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği alabilecekler. Gençlerimizin sigorta pirim borçları vardı ve bunları ödeyemiyorlardı. 25 yaşına kadar olan gençlerimizin genel sağlık sigortası kapsamındaki sigorta pirim borçlarını siliyoruz. Bununla ilgili yasa teklifimizi TBMM'ye sunmuştuk. 2 gün önce Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. İnşallah Meclis Genel Kurulundan da geçecek ve gençlerimizin genel sağlık sigortası primi borçlarını sileceğiz ki 3 milyon 300 bin gencimiz bundan yararlanacak ve toplam 3,6 milyar liralık devletin alacağından, tahsilatından vazgeçmiş oluyoruz. Dolayısıyla özellikle gençlerimizin bu alandaki borçlarını siliyoruz."