SGK Covid-19'u 'iş kazası' statüsünden çıkardı; doğrudan maddi ve manevi tazminat davası açılamayacak

T24 Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu Covid-19'u iş kazası statüsünden çıkardı. Böylece salgın nedeniyle Covid 19 hastası olan çalışanlar iş kazası statüsünden yararlanamayacak.

SGK Başkanlığı’nın 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesinde, “Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” denildi.

Genelgenin anlamı Covid-19 hastası olan bir sigortalı çalışan, doğrudan manevi ve maddi tazminat davası açamayacak. Önce tespit davasının sonucunu bekleyecek. İş müfettişleri bu davanın da en az 3 yıl süreceğini söylüyor.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir işçinin ailesi bu genelge nedeniyle doğrudan gelir bağlanma hakkından da mahrum kalacak. Oysa Covid-19 iş kazası statüsünde olsaydı sigortalının emeklilik hakkı varsa hem emeklilik hem de iş kazası ödemesi alacaktı.

Konuyla ilgili Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu Covid-19 mücadelesinde virüse yakalanan sağlık çalışanlarının iş kazası veya meslek hastalığı kapsamına alınmasını talep etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genelgesine tepki gösteren Irgatoğlu, "Yurt dışında H1N1 virüsüne yakalanarak ülkesine dönünce vefat eden sigortalı için iş kazası sayılması kararının Yargıtay tarafından onaylandığı bir emsal var iken, sağlık kurumlarında çalışanlarının yürüttükleri iş sebebi ile dışarıdaki bir vatandaştan katbekat fazla ihtimalle virüsle karşılaşmaları ve hastalığa maruz kalmaları sadece salgının bir parçası olarak görülmemelidir" dedi.

Irgatoğlu, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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