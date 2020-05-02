Covid-19 tedavisi gören İBB personeli Yıldıray Sarı hayatını kaybetti; ölüm raporunda 'bulaşıcı hastalık' yazdı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir İBB çalışanı daha hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nde görev yapan Yıldıray Sarı'nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Çakılcıoğlu, "Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun" diye yazdı.

KESK'e bağlı Tümbel-Sen'in kurucuları arasında olan Yıldıray Sarı'nın ölüm nedeni raporunda 'bulaşıcı hastalık' olarak yazıldı.

Tümbel-Sen MYK Üyesi Satı Burunucu "5 Nolu şube olarak ölüm raporunun düzeltilmesi için çalışıyoruz. Çünkü Covid-19 yazılması salgınla ilgili istatistiklerin doğru tutulması hem de emeklilik, tazminat hakkının korunması açısından önemli" dedi. Buruncu Covid-19 nedeniyle ölümlerin 'iş kazası' statüsünde olduğunu söyledi.

Yıldıray Sarı 56 yaşındaydı. 6 Nisan'da hastaneye yattıktan birkaç gün sonra yoğun bakıma alınmış. Sarı'nın 2 çocuğu ve karısı da karantinaya alınmış. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Covid-19 tedavisi gören Sarı ölüm raporuna göre bu sabah saat 9.55'te hayatını kaybetti.

İBB bünyesinde Covid 19 testi pozitif çıkan çalışan sayısı 740'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Covid-19 Rehberi'ne göre 'COVID-19 olası vaka tanımına uyan tüm vakalar Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden

U07.3 ICD 10 tanı kodu ile Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi kapsamında E-Nabız’a bildirim

yapılır' deniyor.