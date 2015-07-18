Sezgin Tanrıkulu: AKP'li dostlarımız CHP'yi destekler, CHP'li bir hükümetle Türkiye'yi buluştururuz

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AKP'yi ilk olarak CHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ankara milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Nihat Yeşil ziyaret etti. Sezgin Tanrıukulu, koalisyon görüşmelerine ilişkin olarak, Sezgin Tanrıkulu'nun da "Türkiye'yi hükümetsiz bırakmayacağız, herkes bundan emin olabilir. Hiç olmazsa AKP'li dostlarımız CHP'yi destekler, CHP'li bir hükümetle Türkiye'yi buluştururuz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "İnşallah kardeşlik, sevgi, hoşgörü çerçevesinde ülkemiz huzurlu günlere, beraberce güzel şekilde yapacağımız çalışmalarla döner" dedi.

AKP'de CHP heyetini Genel Başkan Yardımcısı Çalık, Ankara milletvekilleri Murat Alparslan, Jülide Sarıeroğlu, Nevzat Ceylan ve Gençlik Kolları MYK üyesi Zeynep Yıldız karşıladı.

Ziyarette CHP'li Nazlıaka, ikram edilen kayısıları görünce Çalık'a, "Bakıyorum Malatyalılığınızı konuşturmuşsunuz, Veli Ağbaba burada olsaydı esprisini yapardı" ifadesini kullandı.

Çalık ise kendi bahçesi de dahil sabah toplanan kayısılardan getirildiğini belirtti.

'Bu dönem rakibiniz çok'

Nazlıaka'nın "Bu dönem rakibiniz çok, 17 Malatya kökenli milletvekilimiz var" sözleri üzerine Çalık, "29'a yakın gelin ve enişte olan milletvekillerimiz de var" karşılığını verdi.

CHP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek ve bayramların kardeşlik, sevgi, hoşgörü anlamına geldiğini belirten Çalık, "İnşallah bu bayramın yüzü suyu hürmetine hem ülkemizde hem Ortadoğu'da hem de tüm dünyada insanlık adına, kardeşlik, barış tesis olur, özellikle Ortadoğu'daki coğrafyada yaşanan süreç, üzüntüler son bulur. İnşallah kardeşlik, sevgi, hoşgörü çerçevesinde ülkemiz huzurlu günlere, beraberce güzel şekilde yapacağımız çalışmalarla döner" diye konuştu.

'Türkiye'de çok iyi bir hava hakim'

Bayramın bütün dünyaya, İslam alemine kardeşlik, dostluk ve barış getirmesi temennisinde bulunan Tanrıkulu ise "Türkiye'de çok iyi bir hava var şu anda. Seçimden önceki kutuplaşma, ötekileştirme havası gerçekten de çözüldü gibi. Umarım bu hava daimi olur. Hiç kimse bir gerginleştirici bir dil ve üslup kullanmaz ve diyaloğa açık Türkiye'yi birlikte yaratırız. Bunu seçimden sonra başardık gibi geliyor. Ben Türkiye'nin bu bayram havasının devam etmesini diliyorum. Umarım çok daha iyi günlerle buluşacağız ve Türkiye'yi buluşturacağız" ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bayramı koalisyonla taçlandırmak mümkün olabilir mi" sorusu üzerine Öznur Çalık, koalisyon görüşmelerine bayram molası verdiklerini belirtti.

Sezgin Tanrıkulu'nun da "Türkiye'yi hükümetsiz bırakmayacağız, herkes bundan emin olabilir. Hiç olmazsa AKP'li dostlarımız CHP'yi destekler, CHP'li bir hükümetle Türkiye'yi buluştururuz" sözleri gülüşmelere neden oldu.