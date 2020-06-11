Sezgin Tanrıkulu, 15 Temmuz kampanyasının akıbetini sordu: Bağışların başka alanlarda kullanıldığı ve harcandığı iddiaları doğru mudur?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a yanıtlaması istemiyle önergede, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan paranın tutarını ve harcamaların başka alanlarda kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığı'na, Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ettiği soru önergesinde, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanan 15 Temmuz Gazilerinin basın açıklaması yaptığı ve "2016 Temmuzundan bu yana hükümetimiz tarafından bizlere birtakım sözler verilmiş fakat bu sözlerin bir kısmı ne yazık ki yerine getirilmemiştir. Tutulmayan sözler yüzünden şehit yakınları ve gaziler olarak kırgınlığımızı ifade etmek istiyoruz" ifadeleri ve toplanan 300 milyonun muhataplarına dağıtılmasını istedikleri yine basına yansıyan haberler arasındadır." ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu'nun önergesinde bulunan sorular şu şekilde:

1. Darbe girişiminin ardından başlatılan "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların toplam tutarı nedir?



2. "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışlardan kaç aileye hangi kalemde yardım yapılmıştır?



3. 2016-2020 yılları arasında yıllar bazında 10 Haziran tarihi itibariyle şehit aylığı alan aile sayısı nedir?



4. 2016-2020 yılları arasında yıllar bazında 10 Haziran tarihi itibariyle maaş bağlanan 15 Temmuz Şehidi olan aile sayısı nedir?



5. Tutulmayan sözler yüzünden şehit yakınları ve gaziler olarak kırgınlıklarını ifade dile getiren ve toplanan 300 milyonun muhataplarına dağıtılmasını isteyen şehit yakınları ve gazilere bahse konu ödemeler ne zaman yapılacaktır?



6. "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların başka alanlarda kullanıldığı ve harcandığı iddiaları doğru mudur?



7. İddialar doğru ise, bağış tutarı (kalem kalem belirtilmek üzere) hangi alanlarda kullanılmıştır?