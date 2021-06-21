Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz, burada yargılanmak istiyor

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger, Korkmaz'ın bugün Avusturya saatiyle öğleden sonra hakim karşısına çıkacağını ve ABD yerine, Türkiye'de yargılanmak istediğini söyledi.

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Habertürk.com muhabiri Yasemin Güneri'ye konuşan Dülger, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türk vatandaşı olduğunu, ABD’de de “Kara para aklama” suçundan hakkında soruşturma açıldığını, ancak Türkiye de bu konuda dava açılmış olmasının daha önemli olduğunu belirterek, “Aynı suçtan çifte yargılama olmaz. Suçluların iadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli” dedi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini vurgulayan Dülger, buna gerekçe olarak da Türk Ceza Kanunu'nu gerekçe gösterdi. Dülger, “Kara para aklama suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz. Türkiye'de 6 yıla kadar olan suçların zaten infazı yok. Suçlu olduğunu kabul etmiyor. Çok da sağlam gerekçeleri var. ABD'de bu suçların yüksek cezası var. Aynı suçun Türkiye'de fazla cezası olmadığı için burada yargılanmak istiyor. Ama karar mercii Avusturya Mahkemesi” diye konuştu.

İade sürecinde davayı önce açan ülkeye iade edilmesi gibi bir durumun da olmadığını vurgulayan Dülger, “Türkiye’ye iade edilmesi gerekir. hukukun genel ilkeleri gereğince. Avusturya iki ülkeye de vermeyebilir. Çünkü verilmiş bir mahkumiyet kararı yok” dedi.

Süreç nasıl işleyecek?

Bugün hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mahkeme ilk etapta iade sürecinde tutuklu kalıp kalmayacağına karar verecek.

İade sürecinin aylar süreceği ve hangi ülkeye iade edileceği konusu bir yana Avusturya Mahkemesi’nin Sezgin Baran Korkmaz’ı iki ülkeye iade etmemesi de söz konusu. Korkmaz’ın Avusturya’da yatırımları olması ve “İş insanı” kabul edilmesi halinde serbest kalması da gündeme gelebilir.

Korkmaz hakkında Türkiye'de devam eden dava ne aşamada?

Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı 'mal varlığı değerini aklama' davasının ilk duruşmasının görüldüğü 17 Mayıs'ta mahkeme Korkmaz hakkında yakalama kararını kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı verdi.

'Suç gelirlerini aklama' iddiasıyla açılan bu davada Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, Korkmaz ve 'çevresindeki şahısların' ortak hareket ederek ABD'deki irtibatları ile elde ettikleri 'haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları' belirtiliyor.

Mahkeme duruşmayı 18 Ocak 2022'ye erteledi.

Korkmaz'ın avukatları daha önceki açıklamalarında bu suçlamalarla ilgili şunları söylemişti:

"Baran Bey bu iddiaları haklı gerekçelerle reddediyor. Kendisi 'Ben yatırımcıyım. Yurt dışından yabancı yatırımcı gelir, parasını getirir ben burada değerlendiririm' diyor. Türkiye'de değerlendirdiği paralar yasal olarak bulunuyor. Hepsi varlık yönetim şirketlerinde (…) Kendisi, 'Ben o parayı suç mu işledi de elde etti bilmem. Ben para gönderenlerin yasal yollardan elde ettiği bilgisine sahibim onun dışında bilgim yok' diyor. Savunmamız da bu."