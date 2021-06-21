ABD'de savcılık, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını istedi

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD'de Utah Mahkemesi'ndeki "dolandırıcılık ve kara para aklama" davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayımladı.

Utah'ta yürütülen soruşturmada, "Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklamakla suçlanan" Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantıları ve paraları nasıl akladıkları inceleniyor.

BBC Türkçe'nin ulaştığı belgeye göre savcılık, 17 Haziran 2021'de söz konusu dava dosyasındaki baş sanık Dermen'in, Sezgin Baran Korkmaz ile ortak olduğu SBK USA Inc şirketinin tüm malvarlıklarına el konulmasını istedi.

Savcılık talebinde, "listelediği tüm mülklerin ve varlıkların, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini" iddia etti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Sezgin Baran Korkmaz'a ve şirketine ait el konulması talep edilen mal varlıkları arasında, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi'ne gönderilen yaklaşık 8 milyon dolar, SBK Holding AŞ ve sanıklar veya SBK Holding kontrolü altındaki kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler, SBK Holdins USA Inc tarafından devredilen onlarca milyon dolar, Bodrum'daki Kervansaray Hotels, Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier Global özel jeti, Setap (Blane) Teknoloji'ye ait Beylerbeyi, Ortaköy ve Kuruçeşme'deki arsalar, SBK'ya ait bir yat da var.

Utah Mahkemesi'nin savcılığın el koyma talebini önümüzdeki aylarda karara bağlaması bekleniyor.

Sezgin Baran Korkmaz, Cumartesi günü Avusturya'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Korkmaz'ın avukatları, gözaltının "ABD'de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu" söyledi. Avukatların öğleden sonra konuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da, Korkmaz'ın iade işlemleri için sürecin 19 Haziran'da başlatıldığını duyurdu.

ABD'de Utah Federal Mahkemesi'nde görülen davanın ayrıntıları

ABD'de Utah Federal Mahkemesi'nde görülen davada ABD'deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen'in "kara para aklaması, vergi bağlantıları ve paraların nerede aklandığı" soruşturuluyor.

Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında yenilenebilir biyoyakıt üretip sattığına" dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.

Soruşturma belgelerinde "usulsüzlük yapılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da, SBK'nın Türkiye'de bağlantılı olduğu şirketlere gönderildiği" öne sürülüyor.

Kingston ailesi üyeleri ifadelerinde, 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile ABD Hazinesi'nden elde ettikleri gelirleri Sezgin Baran Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding'in kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf ettiler.

Kingston ailesinin dört üyesi (Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston) ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan), sırasıyla 2019 ve 2020'de suçlu bulunup mahkum edilmişlerdi.