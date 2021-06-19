Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alındı.

SÖZCÜ'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini kaydederken, Türkiye'nin de iade talebi olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan avukatlar, Korkmaz'ın gözaltına alınmasıyla ilgili pazar günü bir basın bülteni paylaşılacağını söyledi. Büyükelçi Ceyhun: Takip ediyoruz Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Korkmaz'ın bu ülkede gözaltına alındığını doğrulayarak, konuyu takip ettiklerini belirtti. Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz'ın gözaltına alınmasına ilişkin soruya, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz" cevabını verdi. ABD'de Korkmaz hakkındaki suçlamalar

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.

Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.

Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.Utah Federal Savcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştiği söylenen tedbir kararı "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini" düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alındı.

ABD'deki kararında atıf yapılan yasanın 17. maddesi suç gelirinin aklanmasının yanı sıra "terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallere" dair düzenlemeyi de içeriyor.

Korkmaz ise iddiaları reddederek "Gelen her kuruş sermaye Amerikan otoritelerinin ve bankalarının izni ile gelmiştir" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan üç hafta sonra 6 Ekim'de hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı ve bunu kaldıran kararda imzası olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, 16 Ekim'de Adalet Bakanlığı yardımcılığına atandı.

MASAK'ın raporuna "aklama suçunu oluşturan öncül suçların işlendiğine dair somut bulguların tespit edilemediği" kaydedildi. Korkmaz ile birlikte 14 kişi hakkındaki şirket ve kişisel banka hesaplarına konan blokaj ve tedbirler kaldırıldı. Bunu takiben kasım ayında da yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı ve ülkeden ayrılana kadar Korkmaz'ın ifadesi dahi alınmamış oldu.

Korkmaz yurt dışına çıktıktan sonra dosyalar yeniden açıldı

2020'nin son haftasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında bir kez daha gözaltı kararı verildi.

Ne var ki, Korkmaz da dahil bunların 8'i yurt dışındaydı. Diğeri ise gözaltına alındı. Sadece Kâmil Feridun Özkahraman isimli 1 kişi tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu yeni soruşturma ABD'deki dolandırıcılık davasıyla ilgiliydi. Davanın sanığı Kingston kardeşler, Türkiye'ye gönderdikleri paranın dekontlarını, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaşmışlardı. Bunun üzerine Utah Federal Savcılığı da mahkemeye başvurarak Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.

Kısaca dosya numarası 2020/137034 ile aynıydı ancak 2 ay önce tedbirlerin kaldırılmasına neden olan farkın ne olduğu anlaşılamadı.