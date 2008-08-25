Sezen yeni Cano alacak

Arabada 3 gün boyunca unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden Cano'nun ardından çok zor günler geçiren Sezen Aksu, onun benzerini bulmaya çalışacağını söyledi. Cano'nun soyundan gelen bir köpek bulmak istediğini belirten Aksu, diğer bir yandan da onun hatırasına saygısızlık yapacağını düşünüyor.



Kuruçeşme Arena konserinden önce Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nu arayan Aksu, aynı acıyı paylaştıklarını belirterek "Senin de köpeğin 16 yaşındaymış, Allah kolaylık versin" dedi. Semercioğlu, Cano'yla ilişkisini anlatmaya devam eden Aksu'yu köşesine taşıdı.



Sezen, yeni bir Cano bulacak



Köpek sahipleri böyledir, aynı lisanı konuşurlar, annelerin çocuklarını anlatması gibi uzun uzun köpeklerini anlatırlar birbirlerine.



"Ben Cano’yla insan gibi konuşurdum bana deli gözüyle bakıyordu herkes ama köpekle sahibi arasındaki ilişkiyi köpeği olan bilir.



Bu yüzden şimdi gizli saklı köşelere çekilip yasımı tutuyorum.



İnsanlar diyor ki, dünyada bu kadar savaş varken ülkede insanlar ölürken bir köpeğe bu kadar üzülmek olur mu?



Olur!



Ben insanlara da savaşlara da, yaşanan kötülüklere de çok üzülüyorum ama Cano’ya da üzülüyorum, ikisi karşı karşıya gelecek şeyler değil ki..."



"Yeni bir köpek edinecek misin" diye sordum.



"Beş tane sokak köpeği, altı tane kedi var evde ama hiçbiri Cano’nun yerini tutamaz.



Cano’nun acısını unutmak için aynı cins bir köpek alabilirim ama o da Cano’nun hatırasına saygısızlık gibi geliyor.



O yüzden şöyle bir olayın etkisini atlatayım diyorum...



Sonra Cano’nun ailesinden, onun kanından ve soyağacından gelen Cano’nun benzerini bulmaya çalışacağım."



Bana bunları anlattıktan sonra sahneye çıktı Sezen.



Ben gidemedim konserine, giden arkadaşlarım gerçekten mutsuz gözüktüğünü söylediler.





