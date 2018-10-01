'Sezen Sokakta' belgeseli yoğun ilgi gördü

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan \'Sezen Sokakta\' belgeseli izleyiciden yoğun ilgi gördü.

Yönetmenliğini Bedran Güzel\'in yaptığı, senaryosunu müzisyen Erkan Güleryüz\'ün yazdığı \'Sezen Sokakta\' belgeselinin gösterimi, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi\'nde yapıldı. Belgeseli, fuar alanını dolduran yaklaşık 2 bin kişi izledi. Türkiye\'nin farklı bölgelerinde çekilen belgeselde, halen sokakta sanatını devam ettiren müzisyenler, kariyerinin bir kısmında yolu sokaktan geçen müzisyenler ve Sezen Sokakta için sokağa çıkan profesyonel müzisyenler yer aldı. Sanatın gücü ve müziğin huzur dolu yanını perdeye aktaran belgeselde Sezen Aksu\'ya ait 10 şarkı seslendirildi.

GÖSTERİMİN ARDINDAN KONSER

Gecenin sonunda belgeselde yer alan müzisyenler ve Erkan Güleryüz konser verdi.

Konser, İstiklal Caddesi\'nde darbukasıyla müzik yapan 13 yaşındaki Sercan Gider\'in solo performansıyla başladı. Erkan Güleryüz ile belgeselde yer alan sokak sanatçıları Ateş Band, Kuan, Alper Kargın Flamenco Dörtlüsü, Fransız müzisyen Elenonore Fourniau ve Vapurdaki Kız, konserde \'Belalım\', \'Vazgeçtim\', \'Onu Alma Beni Al\', \'İkinci Bahar\', \'Geri Dön\', \'Yanmışım Ben\' gibi Sezen Aksu klasiklerini seslendirdi. Gencer Savaş Bandosu ise şovlarıyla izleyenleri coşturdu.

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