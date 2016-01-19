Sezen Aksu'nun vokalisti, 2011'de O Ses Türkiye'ye katılan İrem Derici'yi hatırlattı

2011'in 'O Ses Türkiye'sinde Mustafa Sandal, Hadise, Murat Boz ve Hülya Avşar'ın dönmediği Rümeysa Tekellioğlu, Sezen Aksu'nun vokalisti oldu.

Aynı jüri aynı sene İrem Derici'ye de Derici sosyal müzik platformalarında dinlenme rekorları kırmıştı.

Radikal'de yer alan habere göre, sanat hayatının 40’ıncı yılını kutlayan Aksu sahneye veda turlarında Volkswagen Arena’daydı. “40 sene size yeter” diyen Sezen Aksu hem izleyicilerine hem kendine duygusal anlar yaşattı.

Sezen Aksu keşfetti

Beş sene önce “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan ancak hiçbir jüri üyesini kendisine döndüremeyen Rümeysa Tekellioğlu da Sezen Aksu’nun vokalisti olarak o akşam sahnedeydi. Aksu, ‘o ses’e dönmeyen Hülya Avşar’ı anarak “Bir gün evde oturmuş yarışmayı izlerken Rümeysa çıktı. Ama hiçbir jüri üyesi dönmedi. Bir gün sonra da Hülya Avşar’ı arayıp ‘Kızım siz geri zekâlı mısınız? Niye dönmediniz’ dedim. Hülya ‘Evet gerizekalıyız’ diye cevap verdi. Rümeysa beş senedir bekliyor. Sonunda önümüzdeki ay albümünü çıkarıyoruz.”