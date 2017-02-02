Sezen Aksu'nun adını göktaşına veren gökbilimci: Sesi beni baştan çıkardı

Keşfettiği göktaşına Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'sinden esinlenip ‘266854 Sezenaksu’ ismini veren Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, yönetmen Ferzan Özpetek’in 'Serseri Mayınlar' filminde Sezen Aksu'yu dinledikten sonra hayran kaldığını belirterek "Sesi beni baştan çıkardı" dedi.

Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberi şöyle:

Tarih 24 Ekim 2009. Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, evindeki bilgisayarla ABD’nin Arizona Eyaleti’nde konuşlu teleskobu yönlendirerek bir araştırma yapıyordu.

O esnada bir göktaşı keşfetti. Keşfi Uluslararası Astronomi Birliği’ne hemen bildirdi ancak kayda geçmesi için göktaşına bir isim vermesi gerekiyordu.

'Serseri mayınlar'da buldu

Şarkının ismi “Kutlama”ydı, söyleyense pop müziğin Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun ta kendisiydi. Kendi deyimiyle, Sezen Aksu gökbilimci Merlin’i ‘baştan çıkardı’.

Şarkıyı duyduktan birkaç dakika sonra göktaşının isminin “Sezen Aksu” olması için Astronomi Birliği’ne başvurdu.

O gün bu gündür, Dünya’dan milyonlarca kilometre ötede ‘minik’ bir ‘Sezen Aksu’ dolaşıyor... NASA kayıtlarındaki adıyla “266854 Sezenaksu”.

Merlin, o çok aradığı ismi bir film sahnesinde buldu. Yönetmen Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” filmini izlerken, birden ruhuna işleyen bir müzik ve ses duydu.

"İnsanları mutlu etmenin yolu"

Jean Claude Merlin, astronomi dünyasının önde gelen isimlerinden. Şimdiye kadar onlarca küçük gezegen ve göktaşı keşfetmiş.

Onu diğer bilim insanlarından ayıransa, keşiflerine verdiği isimler. İsim verirken uyulacak astronomi kuralları belli:

Gök cisminin ismi 16 harfi geçmemeli, pek çok kültürde telaffuzu kolay olmalı, siyasi ya da askeri figür olmamalı...

Çoğu astronom kendi ismini ya da hayranı olduğu bilim insanının ismini seçerken, Merlin tercihini daha çok sanatçılardan yana kullanıyor.

Gerekçelerini de söyle açıklıyor: “Bana neden göktaşlarına yaşayan insanların isimlerini koyduğumu sorduklarında şu cevabı veriyorum; çünkü bu insanları mutlu etmenin çok iyi bir yolu! İnsanları yaptıkları şeyler nedeniyle onurlandırmayı seviyorum.”

"Aksu'yla mesajlaştık"

Merlin, göktaşına ismini verdikten sonra Sezen Aksu’yla birkaç kez mesajlaştıklarını söyledi: “Karşılıklı olarak çok iyi duygular besledik.

Umarım göktaşım onun yaratıcılığına katkıda bulunmuştur.” Merlin’in “Peki hâlâ kendinizi Sezen Aksu hayranı olarak tanımlar mısınız?” sorusuna cevabı net: “Kesinlikle!”

Sanatçıları gökte yaşatan adam

- Merlin’in diğer göktaşlarının isimleri ve o isimleri verme gerekçeleri şöyle:

- Marjane Satrapi (İran asıllı Fransız yönetmen ve yazar): Vicdanı ve yaratıcılığı beni çok etkiledi.

- David Lynch (ABD’li yönetmen): En sevdiğim yönetmenlerden. Jodorowsy de öyle, onun ismini de bir göktaşına verdim.

- Motörhead (İngiliz müzik grubu): Bir efsane.

- Rammstein (Alman müzik grubu): Oğullarım hayranı, beni de saflarına çektiler.