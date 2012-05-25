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Sezen Aksu villasına giren hırsızlardan şikâyetçi olmadı

Sezen Aksu evinden iki LCD televizyon çalan ve yakalandıklarında "Sezen Aksu hastasıyız" diyen hırsızlardan şikâyetçi olmadı.

25 Mayıs 2012 10:07

Sezen Aksu evinden iki LCD televizyon çalan ve yakalandıklarında "Sezen Aksu hastasıyız" diyen hırsızlardan şikâyetçi olmadı.

Sabah'ın haberine göre, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun memleketi İzmir'de, Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan beldesinde bulunan lüks villasına 3 ay önce giren hırsızlar, 2 LCD televizyon ile 6 şişe viskiyi alarak kayıplara karıştı.

Parmak izi sayesinde kimlikleri saptanan M.K. (19), M.K. (20), O.T. (17) ve F.A. (20) İzmir'de gözaltına alındı. İzmir'de de çok sayıda ev ve işyerini soydukları belirlenen zanlılarla ortak çalışan 4 kişi daha yakalandı.

Emniyette gazetecilere "Sezen Aksu hastasıyız" diye bağıran şüpheliler, sorgularında da fotoğraflardan evin Sezen Aksu'ya ait olduğunu anladıkları an şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. 17 suçları saptanan zanlılardan beşi tutuklandı.

Bu arada Sezen Aksu'nun villasının soyulması ile ilgili, Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Mahkemeye sürpriz bir dilekçe gönderen Aksu, sanıklar tarafından yaratılan maddi mağduriyeti giderildiği için şikâyetinden vazgeçtiğini belirtti. Ancak işlenen suç şikâyete bağlı suç kapsamında olmadığı için savcının açtığı kamu davası devam edecek.


 

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