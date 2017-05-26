Sezen Aksu ve Tarkan, Ceylan Önkol için söyledi: Gözlerime astılar seni

Sezen Aksu ve Tarkan, 28 Eylül 2009’da Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyü Hambaz mezrasında karakoldan atılan havan topuyla yaşamını yitiren 12 yaşındaki Ceylan Önkol için "Ceylanım kör oldum ben" şarkısına düet yaptı. Şarkı Türkiye’deki tüm radyolarda aynı anda yayınlandı.

Ceylan Önkol davasında şüpheliler hakkında Lice Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen “Görevi kötüye kullanmak” soruşturmasında, 2013 yılında takipsizlik kararı verilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise Önkol davasında yaşam hakkı ihlali bulmamıştı.

Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının sözleri şöyle:

‘CEYLAN’

Ah yüreğimde dört nala atlar

Atların sağrısında kanatlar

Sağ yanım boydan boya Mezopotamya

Sol yanımda Rumeli ağıtları patlar

Gözlerime astılar seni

Ceylanım kör oldum ben

Ne havan topu ne mermi

Senle vuruldum ben

Ah gözümün yaşı sel Selanik

Diyarbekir’e bir türkü selalık

Gezme ceylan bu dağlarda gezme

Gece gerdanlık gündüz mezarlık