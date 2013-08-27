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Sezen Aksu: Topluma yararı olacağını bilsem kıçımı zaten açarım

Sezen Aksu, konserlerine yaptığı esprilerle renk kattı. Anlattıklarıyla izleyicilerini kahkahaya boğan Aksu, çıktığı tatilde fotoğraflarını çeken paparazzilere de takıldı

27 Ağustos 2013 20:02

 

Sezen Aksu, çıktığı tatilde fotoğraflarını çeken paparazzilere “Sözlükte bile gazetecilik halkın yararına bir şeyler yapmaktır yazıyor ama onların derdi bacak arası. Topluma yararı olduğunu bilsem, açarım zaten ben kıçımı, ne olacak" dedi.

Sezen Aksu, “Turkcell Yıldızlı Geceler” etkinliği kapsamında 23 ve 24 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Hürriyet Kelebek'te yer alan habere göre Aksu, konserlerine yaptığı esprilerle renk kattı. Anlattıklarıyla izleyicilerini kahkahaya boğan Aksu, çıktığı tatilde fotoğraflarını çeken paparazzilere de takıldı: “Sözlükte bile gazetecilik halkın yararına bir şeyler yapmaktır yazıyor ama onların derdi bacak arası. Topluma yararı olduğunu bilsem, açarım zaten ben kıçımı, ne olacak! Ama kime ne yararı var? En sonunda çizdirecekler bana kaş göz, açtıracaklar yani. Bu çocuklar komando gibi, dağda, taşta geziyorlar. Bir de yazık, birileri inandırmış bunları, ‘Ben güneşin altında beklerim, bu benim görevim’ diye dolanıyorlar. Bu nasıl bir şey? Mahkeme kararı aldırdım, fotoğrafımı çekmenin 1,5 yıl hapis cezası var. Çocuğun birine kıyamadım, affettim. Şimdi yine kıyamaz bu diye düşünüyorlar. Uyarıyorum, kaptanı falan yolluyorum ‘Çocuklar cezası var’ diye ama ne fayda.”

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