Sezen Aksu: Onursuz da olabilir aşk

Sanatçı Sezen Aksu 24 yıl önce yaptığı, "Onursuz olmasın aşk" şarkısının devamı niteliğinde yeni bir şarkı yaptı. Aksu'nun yeni şarkısının adı "Onursuz olabilir aşk" oldu. Aksu yeni şarkısı için, "Hayat insanı eninde sonunda bu noktaya getiriyor. Büyük konuşmayacaksın" dedi.

Hürriyet'te Onur Baştürk'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

Yıl 1993, mayısın ilk haftaları. Şimdiki gibi bir mayıs yani.

Ama büyük olasılık ilkbahar gerçekten ilkbahar gibiydi, şu an yaşadığımız gibi bir anda yaza geçilmiyordu.

Küresel ısınma mevzuları işte...

Ülkenin ortamı ise karmaşıktı. Şöyle diyebilirsiniz tabii: Her zamanki gibi.

Bir yanda Uğur Mumcu suikastı, akabinde Turgut Özal’ın ölümü...

Türk pop müziği ise ciddi anlamda altın çağını yaşıyordu.

Peş peşe çıkan yeni isimler, albümlerle...

İşte böyle bir mayısta Levent Yüksel’in ilk albümü Med Cezir raflardaki yerini aldı.

Aradan haftalar geçti ama bugün efsane bir albüm olarak değerlendirilen Med Cezir bir türlü beklenen ilgiyi görmedi.

Aradan üç ay geçti ve albüm bir anda patladı.

Hem de ne patlama!

“Yarim İstanbul, gel öpeyim gerdanından” mı istersiniz, “Geç bunları anam babam geç bunları” mı?

Tüm şarkılar birer birer dile düştü ama albümün ilk şarkısı Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk başka türlü bir pop klasiğine dönüştü:

“Ölürüm yoluna ölürüm de yine boyun eğmem

Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem.”

Ve şimdi, tam 24 yıl sonra bu kült şarkının sözlerine imza atan Sezen Aksu, Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk’ın devamı niteliğinde yeni bir şarkı yaptı:

Onursuz Olabilir Aşk.





“Nereden duydun casus?”





Şarkıyı duyunca Sezen Aksu’yu arayıp sordum, “Gerçekten böyle bir şarkı var mı?” diye.

“Var” deyip Kanlıca’yı inlettiğini düşündüğüm okyanus dalgası gibi dev o şen kahkahasını hiç frenlemeden ekledi:

“Nereden duydun casus?”

Meğer bu şarkı yeni albümü Biraz Pop Biraz Sezen bittikten hemen sonra yapılmış.

Dinleyen birkaç ünlü isim de olmuş, ama şimdilik şarkı Sezen’in çekmecesinde duruyormuş.



“Büyük konuşmayacaksın”





Elbette şarkının sözlerini merak ediyor ve 24 yıl önce “sana eğilmem” diyen ozan kadının neden şimdi onursuz da olur aşk duygusuna geldiğini çözmek istiyordum.

Nitekim yanıtı daha ben sormadan konuşmamız sırasında özetledi Sezen Aksu:

“Hayat insanı eninde sonunda bu noktaya getiriyor. Büyük konuşmayacaksın.”

Şimdi sizi yeni şarkının -benim çok dobra bulduğum- sözleriyle baş başa bırakıyorum.

Bakalım hangi tür aşk size hitap edecek?

24 yıl evvel her şeye hazırım ama yeter ki onursuz olmasın aşk diyen o aşk mı?

Yoksa...

Aşk itirafını hiç ertelemeyen, kendini umursamayı en minimum düzeye indirmiş, demlendikçe demlenmiş bu aşk mı?

Söyleyin bakalım hangisi?

‘Onursuz Olabilir Aşk’ın sözleri

Sevgilim sen benden bıktın mı?

Çoktan yoldan çıktın mı?

Boşuna mı çırpınıyorum hem de küçük düşerek

Söyle seni çok sıktım mı?

**

Aşkıyla boğabilir insan doğrudur

Kendi bezdirir kendi soldurur

Ne zaman kesersin her türlü irtibatı

Zulüm de sırayla kolay intibakı

**

Zoruma gidiyor ne yalan söyleyeyim çok acı

Fena halde koyuyor istenmemek insana

Açtım kapılarımı sonuna kadar isteyerek

Üstelik itirafım gurur veriyor bana

**

Yeter ki onursuz olmasın aşk diye saydırıyordum

Dillerim kopaydı benim kutsalım sensin

Büyük konuştum yerlerde sürünüyorum

Evvelimden gitsen de ahirim sensin...