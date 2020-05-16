"Sezen Aksu’nun hastalığı nüksetti" iddiası

Aksu'nun, “Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan bir diğer ünlü sanatçı Sertab Erener de kolit hastalığıyla ilgili geçen yıl verdiği bir röportajda yıllardır kolit hastalığı mücadele ettiğini ve ABD’de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını anlatmıştı.

Kolit hastalığı nedir?

Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.