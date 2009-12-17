Sezen Aksu 'Gülümse' şarkısı için izin almamış

T24 - Sezen Aksu’nun meşhur ‘Gülümse’ şarkısı Kemal Burkay’ın şiirinden uyarlanmış. Ve bir dize eksik olarak: ‘İşçiler iyi çalışsın, hadi gülümse.’ Aksu, şarkı için Burkay’dan izin bile almamış.
* Sezen Aksu’nun en bilinen şarkılarından ‘Gülümse’ 1991’de aynı adlı albümde yer aldı.
* Gülümse, 3 milyon ile Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çok satan albümü oldu. Aksu da kendi rekorunu (1 milyon) kırdı.
* Yıllarca ‘Bir kedim bile yok, hadi gülümse’ diye akıllara kazınan şarkının söz yazarı, Kürt aydın Kemal Burkay.
* Son sayısında Burkay’ı kapak yapan Chronicle dergisi, şarkıdan bir dizenin çıkarıldığını yazdı: İşçiler iyi çalışsın, hadi gülümse.
* Burkay, Sezen Aksu’nun kendisinden izin almadığını, ancak bunu dert etmediğini söylüyor. Telif de almamış!
Şiirin orijinalinden bir mısra eksik
KEMAL BURKAY / GÜLÜMSE
Hadi gülümse bulutlar gitsin
İşçiler iyi çalışsın, gülümse
Yoksa ben nasıl yenilenirim
Belki şehre bir film gelir
Bir güzel orman olur yazılarda iklim değişir
SEZEN AKSU / GÜLÜMSE
Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin
Yoksa ben nasıl yenilenirim hadi gülümse
Belki şehre bir film gelir
Bir güzel orman olur yazılarda değişir akdeniz olur gülümse...