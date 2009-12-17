Sezen Aksu 'Gülümse' şarkısı için izin almamış

T24 - Sezen Aksu’nun meşhur ‘Gülümse’ şarkısı Kemal Burkay’ın şiirinden uyarlanmış. Ve bir dize eksik olarak: ‘İşçiler iyi çalışsın, hadi gülümse.’ Aksu, şarkı için Burkay’dan izin bile almamış.



* Sezen Aksu’nun en bilinen şarkılarından ‘Gülümse’ 1991’de aynı adlı albümde yer aldı.

* Gülümse, 3 milyon ile Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çok satan albümü oldu. Aksu da kendi rekorunu (1 milyon) kırdı.

* Yıllarca ‘Bir kedim bile yok, hadi gülümse’ diye akıllara kazınan şarkının söz yazarı, Kürt aydın Kemal Burkay.

* Son sayısında Burkay’ı kapak yapan Chronicle dergisi, şarkıdan bir dizenin çıkarıldığını yazdı: İşçiler iyi çalışsın, hadi gülümse.

* Burkay, Sezen Aksu’nun kendisinden izin almadığını, ancak bunu dert etmediğini söylüyor. Telif de almamış!



Şiirin orijinalinden bir mısra eksik

KEMAL BURKAY / GÜLÜMSE

Hadi gülümse bulutlar gitsin

İşçiler iyi çalışsın, gülümse

Yoksa ben nasıl yenilenirim

Belki şehre bir film gelir

Bir güzel orman olur yazılarda iklim değişir



SEZEN AKSU / GÜLÜMSE

Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin

Yoksa ben nasıl yenilenirim hadi gülümse

Belki şehre bir film gelir

Bir güzel orman olur yazılarda değişir akdeniz olur gülümse...