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Sezen Aksu emekli mi oluyor?

Sezen Aksu, Harbiye Açıkhava’da 'Sezen’li Yıllar’ adını taşıyan konseri ile emekliliğe ayrılıyor

11 Mayıs 2015 12:30

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, bu yaz Harbiye Açıkhava’da 'Sezen’li Yıllar’ adını taşıyan konseri ile emekliliğe ayrılacağını açıkladı. 

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Aksu, emekliliğinden önce Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserinin yarı belgesel niteliğinde olacağını ifade etti.

Atilla Özdemiroğlu ile yaptığı röportaj esnasında Sezen Aksu'nun da telefon açtığını söyleyen Milliyet gazetesinden Songül Hatısaru, Aksu'nun söz konusu açıklamalarını şöyle aktardı:

"Özdemiroğlu ile sohbetimizin bir yerinde Sezen Aksu aradı. FaceTime üzerinden konuştuk, Özdemiroğlu, Sezen’e manzarayı, çekim yaptığımız terası, yatağı gösterdi. Sezen Aksu zekası işte, “Ne güzel bir ortam” diyeceğine, “Bana bak Attila, ekonomi yazarı olunca otel odalarında mı röportaj yapıyorsun” dedi. Sezen, telefonda bana, 2015’’in sonunda emekli olacağını söyledi. İçinde bulunduğumuz lüks ortamla dalga geçtiği keyifli bir sohbet yaptık."


'Son 40 yılı yad edeceğiz'
 

"Sezen emekliliğinden önce, bu yaz Harbiye Açıkhava’da şu ana kadar izlediğimiz bütün konserlerin ötesinde dev bir prodüksiyonla karşımızda olacak. ‘Sezen’li Yıllar’ adını taşıyan konser yarı belgesel niteliğinde olacak. Sezen, kendisini, Türkiye’yi, dünyayı ve aslında insanı anlatan 40 yıla yayılmış şarkılarıyla, yakın tarihimizi bambaşka duygularla yad etmemize aracı olacak."

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