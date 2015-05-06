Sezen Aksu ayağını nasıl kırdığını anlattı

Sezen Aksu, “Mesut Yar’la Burada Laf Çok”a konuk oldu. Stüdyoya koltuk değnekleriyle gelen sanatçı, programda ayağını nasıl kırdığını anlattı. Asistanının kendisine “kuantum”u anlattığını aktaran Aksu, “Aynanın karşısına geçeceksin, kendine bakacaksın ve ‘Bugün çok güzelim. Her şey çok güzel. Kendimi seviyorum. Her şey yolunda’ diyeceksin, kendini iyi hissedeceksin dedi” sözlerini uygulamaya başladığını söyledi.

Aksu, ayağını kırmasını “Ben de merdivenlerden çıktım, tam karşımda ayna vardı. ‘Her şey yolunda’ dedim ve… Aynayı görünce kendi kendime ‘Yap şunu Sezen’ dedim. ‘Bugün çok güzelim. Kendimi seviyorum. Her şey yolunda’ dedim, kendimi merdivenlerden yuvarlanırken gördüm! Anladım ki ayağım kırıldı. Herkes “İncinmiştir” dedi, röntgende kırık olduğu meydana çıktı” şeklinde anlattı.