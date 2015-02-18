Sezen Aksu: Derhal bilimsel yöntemlerle kadına şiddete son verecek çözümler üretmeliyiz!

Sanatçı Sezen Aksu, Özgecan Aslan cinayetinin toplumda yarattığı “infial”e dikkat çekerek, “Derhal, bilimsel yöntemlerin ışığında neden-sonuç ilişkisi kurarak ve bu infiali iyi yöneterek, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracak çözümler üretmeliyiz” çağrısı yaptı.

‘Derin üzüntü içindeyim’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Aksu, 1986 yılında seslendirdiği Ünzile şarkısının anımsatıp, Özgecan cinayetiyle ilgili duygusunu şöyle aktardı:

“Körpecik Özgecan’ın geride bıraktıklarına sabır ve güç diliyorum. Derin bir üzüntü içindeyim. Ben diyeceğimi dedim zaten defalarca… Çok uzun yıllar, bu acı tanıklıkla geçti… Dilerim artık bunun nedenlerini konuşup konuşup unutan bir toplum olmaktan yeteri kadar ders çıkarmışızdır; dilerim bu defa kenetlenir ve bir irade birliği oluşturmayı başarabiliriz. Bu yıllar süren sarmala takılı kalmanın sonucudur bu kadar acı ve endişe…”

‘Çözüm üretmeliyiz’

Sertap Erener’in seslendirdiği “Leyla” adlı şarkının da müziklerini yapan ve kadınların çektiği acıları hafızalara kazıyan ünlü sanatçı toplumda oluşan hassasiyetin ardından beklentisini de şöyle dile getirdi: "Bilimsel yöntemlerin ışığında neden-sonuç ilişkisi kurarak ve bu infiali iyi yöneterek, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracak çözümler üretmeliyiz.”