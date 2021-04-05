Sezen Aksu'dan Kültür Servisi'ne telif davası

Sezen Aksu, "Demo" albümünü haberleştirip, "Begonvil" şarkısının YouTube yönlendirmesini paylaşan Kültür Servisi sitesine telif davası açtı. Kültür Servisi tarafından yapılan açıklamada "Sezen Aksu’dan bir açıklama beklerken mahkeme tebliği geldi. Davanın ilk duruşması 1 Haziran’da, saat 10.00’da, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde görülecek" ifadeleri kullanıldı.

Kültür Servisi'nin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde zorla götürüleceklerini ifade ettikleri açıklamada, "Sezen Aksu, Youtube'a özel hazırladığı albümü haber yaparken YouTube yönlendirmesine yer veren bir kültür gazetesine resmen telif davası açtı. 1 Haziran'da, begonviller boy verip, Bodrum’u yasemenler bastığında, Sezen Aksu nerede olur bilinmez, biz Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısında olacağız. Gazeteci yargılamalarının vaka-i adiyeden sayıldığı bugünün Türkiye’sinde, hiç aklımıza gelmezdi, demek bizim adliye mesaimizin sebebi Sezen Aksu olacakmış. Hadi bakalım." denildi.

Kültür Servisi'nin, Sezen Aksu'nun yapım şirketi SN Müzik Yapım'ın Kültür Servisi'ne telif davası tehdidini duyurmasının ardından Avukat Gökhan Ahi, Türkiye’de sansür vakalarını kayda alan Susma Platformu’nda konu hakkında görüşlerini söyledi. Ahi şu ifadeleri kullandı:

"YouTube ve benzer video platformları, müzik eserlerinin telif haklarını ücretlendirme ve dijital hak yönetimi sağlamak açısından; sanatçılara, komşu hak sahiplerine, bağlantılı hak sahiplerine içeriklerini yönetebilme imkânları sağlıyor. Ayrıca bu tür video platformları, meslek birlikleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, paylaşıma esas alacak istatistik ve diğer verileri sağlıyor. Bir içeriğin ‘embed’ olarak başka sitelerde ve mecralarda yayınlanabilmesi sayesinde içerik sahibi, içeriğinin ‘embed’ olarak üçüncü kişiler tarafından kullanılabilmesi ve başka sitelerde de yayımlanabilmesi yoluyla, hem daha fazla kitleye ulaşıyor hem de izlenen her videodan gelir elde etmeye devam edebiliyor. Bir içeriğin embed özelliğini açık tutmak, o içeriğin her yerde yayımlanabilmesine bir nevi muvafakat vermek demektir. Sosyal medya olabilir, bloglar, forumlar, hatta haber siteleri dahi olabilir; tüm bu mecralarda embed video yayımlamak telif haklarına aykırı bir durum yaratmayacaktır."