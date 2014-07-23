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Sezen Aksu: Bu yaşa geldim, hâlâ aynaya baktığımda kendimden tiksiniyorum

Sezen Aksu, Açıkhava konserinde Filistinli savaş mağduru çocukların fotoğraflarının önünde ‘Yeter çok acı çektik’ dedi

23 Temmuz 2014 13:49

Sezen Aksu’nun  “Selamlar Olsun” adını taşıyan konserler dizisinin ilki, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. 60 yaşına gelen Aksu, “Artık korkmaya başladım, o yüzden hakkınızı helal edin . Bu yaşa geldim ama hâlâ aynaya baktığımda kendimden korkuyorum ve tiksiniyorum. Allah’tan oğlum Mithatcan benden tiksinmedi” dedi. Aksu Filistin’deki saldırılara da “Yeter çok acı çektik” diyerek isyan etti.

Ahmet Döğen'in Güneş gazetesinde yer alan haberine göre, konserde sahne arkasına yapılan platformda Filistinli savaş mağduru çocukların fotoğrafları gösterildi. “Tükeneceğiz” şarkısıyla konsere başlayan Aksu,  “Bu kadar gelişmiş olduğu bir günde insanlığın öldürmeye devam eden acizliğine dua olarak gitsin. İnsan çok acı çeken bir hayvandır. Yeter çok acı çektik ve daha da çok acı çekeceğiz” dedi. 

 

Helallik istedi

 

Sezen Aksu, Mustafa Ceceli ile ‘Şımarık’ şarkısını seslendirdi. 60 yaşına gelen Aksu, “Artık korkmaya başladım, o yüzden hakkınızı helal edin . Bu yaşa geldim ama hâlâ aynaya baktığımda kendimden korkuyorum ve tiksiniyorum. Allah’tan oğlum Mithatcan benden tiksinmedi. Oğluşum, biraz da dert yanıyor. Bu kameralar beni neden çekiyor? Ben kimse değilim ki! Ben de diyorum ki, bardağın dolu tarafından bak” diye konuştu. Gecenin en unutulmaz anlarından biri de Aksu’nun nakaratına karar veremediği yeni şarkısının sözlerini dinleyicisiyle beraber seçmesi oldu. ‘Acı biber, acı biber geliyo…Acı biber acı biber geliyo’ ve ‘Geliyo geliyo terlik geliyo, roket mübarek hedefe kilitleniyo..’ arasında dinleyicilerinden seçim yapmasını isteyen Aksu, gelen istekler sonunda her iki nakaratı da kullanmaya karar verdi.  

 

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