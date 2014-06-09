Sezen Aksu Ahmet Kaya'dan 'Ağladıkça' ile ağladı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Almanya'da verdiği konser esnasında Ahmet Kaya'nın "Ağladıkça" şarkısını söylerken duygularına hakim olamadı. Aksu, "İnsanları insan olduğu için sevin" dedi.

Sezen Aksu geçtiğimiz günlerde Münih'de konser verdi. Dinleyenlere büyülü dakikalar yaşatan Sezen Aksu şarkı geçişlerinde ara vererek dinleyenler ile sohbet etti.

Yıllardır kendisini İzmirli olarak tanıtan ünlü şarkıcı konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. "Ben İzmir'de doğduğum için her zaman kendimi İzmirli olarak gördüm diyen sanatçı kökümü araştırdım aslında köküne kadar Lazmışım" dedi.

Sezen Aksu, Münih konseri repertuvarına Kürtçe, Ermenice ve Karadeniz bölgesine özgü şarkıları ekledi. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, Ahmet Kaya'nın "Ağladıkça" şarkısını söylerken duygularına hakim olamadı. Başarılı şarkıcının ağladığını gören müzik severler "Sen Ağlama" şarkısını ritim tuttu.