Sezaryen plasenta previa riskini arttıyor

İSTANBUL, (DHA)- ANNE rahmindeki bebek ile gebe arasında ilişkiyi sağlayan ve \"bebeğin eş kısmı\" olan plasentanın, doğum kanalını kapaması olarak adlandırılan plasenta previa gebeliklerin yüzde 0,3’ü ile 0,5’i oranında görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Metin Celep, sezaryenle gerçekleşen doğumların plasenta previa riskini arttığını söyledi. Celep, “Plasenta previa tanısı almış anne adayları iş hayatına dahi ara vermeli” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Metin Celep, plasenta previa hakkında bilgi verdi.

Yerleştiği yere göre plasenta previa’nın 4 şekli olduğunu dile getiren Celep, “Doğum kanalını tam kapatırsa total plasenta previa, doğum kanalının bir kısmını kapatırsa parsiyel plasenta previa, doğum kanalının sınırına yerleşirse marginal plasenta previa, doğum kanalına 2 santimetreden yakın yerleşir ama kanala temas etmezse alt segment yerleşimli plasenta tanısı alır” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Metin Celep, “20. haftada ultrasonla muayenede plasentanın yeri doğum kanalının önünde saptanabilirse de tanıyı netleştirmek için 28-30. haftada tekrar kontrol etmek gerekir. Çünkü rahim gebelik haftalarıyla birlikte büyürken plasentada yukarı çıkarak doğum kanalının önünü açar. Marginal ve parsiyel plasenta previalar dönem dönem hafif kanamalara sebep olsa da genelde gebelik sorunsuz ilerler. Ancak total plasenta previalar sıklıkla ağrısız kanamalarla kendini belli ederek, erken doğumlara, gebelik ve hatta rahim kayıplarına neden olabilirler. Sabah kalktığında hasta kendini kan gölü içinde bulabilir. Total plasenta previada doğum şekli sezaryendir” diye konuştu.

ÇOK ERKEN YAŞTA ANNE OLMAK PLASENTA PREVİA RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Dr. Celep, “Sezaryen, myomektomi (rahimden ur çıkarma) gibi ya da çok sayıda kürtaj gibi rahim dokusunu zedeleyici ameliyatlardan sonra plasenta previa gelişme riski 1.5 ile 5 kat artar. Aynı zamanda çok sayıda doğum yapma, çoğul gebelik (ikiz-üçüz vb), ileri (40 yaş sonrası ), çok erken (12-19 yaş arası) anne yaşı ve rahimde myom bulunması 2 ila 4 kat Plasenta previa gelişme riskini artırırken, önceki gebeliklerinde Plasenta Previa olması yaklaşık 4-8 kat riski artırıyor” dedi.

PLASENTA PREVİA TANISI KOYULAN ANNE ADAYLARI TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANELERDE DOĞUM YAPMALI

“Plasenta previalı bir anne adaylarına önerilerde bulunan Celep, “Ağır fiziksel aktivite ve cinsel ilişkiden uzak durulmalıdır. Çünkü özellikle cinsel ilişki ve orgazm rahim kasılmalarını ve dolayısıyla kanamayı başlatabilir. Doğumun en yakın hastanede değil, tam teşekküllü yani 24 saat ameliyathanesi aktif olan, gerektiğinde genel cerrahi, üroloji gibi ihtiyaç olabilecek diğer branşların hızlıca ameliyata katılımlarının mümkün olduğu, erken doğum olasılığına karşın Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin ve annenin gerekirse yakından izlenebileceği erişkin yoğun bakım ünitesinin olduğu bir hastanede planlanması sağlanmalıdır” diye konuştu.

Doğumun şekli kesinlikle sezaryen olmalıdır diyen Dr. Celep sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü önü kapanmış bir doğum kanalından bebeğin çıkması mümkün değildir. Doğumda önce bebek sonra plasenta çıkar. Dolayısıyla göbek kordonu kesilinceye kadar anne bebeğini gerek oksijen gerekse diğer besinlerle beslemeye devam eder. Ancak bebek doğmadan önce plasenta ayrılırsa bebeğe giden oksijen kesileceği ve bebek hala anne karnında olacağı için gerekli oksijeni alamaz ve hayatını kaybeder.”

PLASENTA PREVİA TANISI ALMIŞ ANNE ADAYLARI İŞ HAYATINA ARA VERMELİ

Dr. Celep, plasenta previa tanısı koyulmuş anne adayının kanama yaşarsa tam teşekküllü hastanelerde yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Celep, “Kanamanın şiddetine ve gebelik haftasının uygunluğuna göre bebeğin akciğerlerini geliştirici iğne yapılmalı, rahim kanamasını durdurmak için rahimi yumuşatıcı tedavi başlanmalı, ancak bunlara vakit olmayacak kadar çok kanıyorsa hemen sezaryene alınarak bebek çıkarılmalıdır. Bu arada annenin kan grubu mutlaka önceden bilinmeli ve az bulunan bir kan gurubundaysa, olası acil durumlar için kan verebilecek kişiler saptanmalıdır. Plasenta previa tanısı almış bir anne adayı çalışmayı bırakmalıdır. 32. haftaya kadar rapor sonrasında doğum öncesi iznine ayrılmalıdır” dedi.

AŞIRI KİLO VE STRES GEBELİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Aşırı kilo almanın da hem ek hastalıklara yol açabileceğinden (gebelik şekeri, preeklampsi gibi ) hem de acil bir durumda müdahaleyi güçleştireceğinden (damar yolunun çabuk bulunamaması gibi) istenmeyen bir durum olduğunu ifade eden Celep, “Plasenta previalı bir gebede, gebelik haftası 36’yı ve bebekte 2 bin 500 gramı geçmişse doğum planlaması yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anne adaylarına tavsiyede bulunan Celep, “Plasenta previa tanısı aldılarsa morallerini de üst seviyede tutmaya çalışmalıdırlar. Çünkü stres ve gerginlik ve hatta panik hali olayları olduğundan daha kötü hale sokabilir. Unutulmamalıdır ki dikkatli ve özenli bir gebelik takibi, çoğu zaman sağlıklı anne, sağlıklı bebek ve mutlu baba üçgeniyle sonuçlanır” dedi.

(FOTOĞRAF)