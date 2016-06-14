Seyyah tavuk Monique dünyayı geziyor

Fransız gezgin Guirec Soudee, Monique isimli bir tavukla, Mayıs 2014’te yola çıkmalarından bu yana denizin mavi sularında yelken açarak dünyayı geziyor.

İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan yolcuğa başlayan ikili, önce Karayip Denizi’ndeki St. Bart adasına gitti, daha sonra da geçen yıl ağustos ayında Arktik bölgesini gördü.



BBC’ye konuşan Soude, yol arkadaşı tavuğun yolculuğa başladığında sadece dört veya beş aylık olduğunu, onu tercih etmesininnedenlerinden birinin yumurta vermesi olduğunu söyledi.

"Denizin ortasında yumurta elde edebiliyorum"

Soude “Monique çok cesur. Rüzgâr çok sert olduğunda daha çok dikkat ediyorum, onu kapalı bir yere koyuyorum. Bir kedi ile yolculuğa çıkmak istemiştim, fakat bakımının zor olacağını düşündüm. Tavuk ideal bir seçimdi, bakıma fazla ihtiyaç duymuyor, hem de denizde yumurta elde edebiliyorum” dedi.

Yolcuğun başlamasından yaklaşık bir hafta sonra altı yumurta veren Monique’in Grönland’daki soğuk iklim koşullarında dahi zorlanmadan yumurtladığını söyleyen Fransız gezgin, “İnsanlara kıyasla Monique pek de şikâyet etmiyor. Beni her yerde takip ediyor, hiç sorun çıkarmıyor. Tek yapmam gereken adını söylemek, o zaman yanıma gelip oturuyor” diye konuştu.

Monique uçan balığa bayılıyor

Fransız gezgin Monique’in her şeyi yediğini, uçan balığa ise ‘bayıldığını’ belirtti. Şimdilerde Grönland’da bulunan ikilinin bir sonraki durağı ise Alaska.