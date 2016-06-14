T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Seyyah tavuk Monique dünyayı geziyor

Fransız gezgin Guirec Soudee, iki yıldır tavuğu Monique ile deniz yoluyla dünyayı geziyor

14 Haziran 2016 02:28

Fransız gezgin Guirec SoudeeMonique isimli bir tavukla, Mayıs 2014’te yola çıkmalarından bu yana denizin mavi sularında yelken açarak dünyayı geziyor.

İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan yolcuğa başlayan ikili, önce Karayip Denizi’ndeki St. Bart adasına gitti, daha sonra da geçen yıl ağustos ayında Arktik bölgesini gördü.

BBC’ye konuşan Soude, yol arkadaşı tavuğun yolculuğa başladığında sadece dört veya beş aylık olduğunu, onu tercih etmesininnedenlerinden birinin yumurta vermesi olduğunu söyledi.

 

"Denizin ortasında yumurta elde edebiliyorum"

 

Soude “Monique çok cesur. Rüzgâr çok sert olduğunda daha çok dikkat ediyorum, onu kapalı bir yere koyuyorum. Bir kedi ile yolculuğa çıkmak istemiştim, fakat bakımının zor olacağını düşündüm. Tavuk ideal bir seçimdi, bakıma fazla ihtiyaç duymuyor, hem de denizde yumurta elde edebiliyorum” dedi.

Yolcuğun başlamasından yaklaşık bir hafta sonra altı yumurta veren Monique’in Grönland’daki soğuk iklim koşullarında dahi zorlanmadan yumurtladığını söyleyen Fransız gezgin, “İnsanlara kıyasla Monique pek de şikâyet etmiyor. Beni her yerde takip ediyor, hiç sorun çıkarmıyor. Tek yapmam gereken adını söylemek, o zaman yanıma gelip oturuyor” diye konuştu.

 

Monique uçan balığa bayılıyor

 

Fransız gezgin Monique’in her şeyi yediğini, uçan balığa ise ‘bayıldığını’ belirtti. Şimdilerde Grönland’da bulunan ikilinin bir sonraki durağı ise Alaska. 

ETİKETLER

Guirec SoudeeMoniqueseyyahtavuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24