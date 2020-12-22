"Şeytan" geri dönüyor

Blumhouse Productions ve Morgan Creek, 1973 yapımı Şeytan (The Exorcist) filminin devamı için Halloween’in yönetmeni David Gordon Green'le görüşmelere başladı.

Observer’ın özel haberine göre; bir süredir söylenti olarak dolaşan yeni Şeytan (The Exorcist) filmi için yapım şirketleri Blumhouse Productions ve Morgan Creek, Halloween’in yönetmeni David Gordon Green'le masaya oturdu.

1973 yapımı Şeytan (The Exorcist) filmiyle ilgili daha önce yeniden çekileceği, diziye uyarlanacağı gibi haberler çıkmış ama kısa sürede yalanlanmıştı.



Haberde, hazırlık aşamasında olan projenin 1973 yapımı Şeytan filminin devamı olacağı belirtildi. Yeni Şeytan filminin yapımcıları ise Jason Blum, David Robinson ve James Robinson olacak.

Korku gerilim sinemasının öncü filmlerinden olan Şeytan, William Peter Blatty'nin aynı isimli romanından uyarlandı. Yönetmen koltuğunda William Friedkin’in oturduğu film, 1949 yılında Roland Doe takma adı ile bilinen genç bir çocuğun gerçek hayattaki yaşadığı olay üzerine kurulu.